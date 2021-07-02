تفاصيل صادمة فى مقتل طالبة على يد والدها وسر الزوجة الثانية فى الجريمة "فيديو"

قنا - فريق المحافظات

أجرى "اليوم السابع" بثا مباشرا من مكان جريمة بشعة هزت محافظة قنا، حيث قام أب بقتل ابنته الطالبة في المرحلة الإعدادية عن طريق سيخ حديدي وخشبة، ومحاولة التخلص من جثتها عن طريق تغسيلها ودفنها.

وتمكنت قوة أمنية من مباحث مركز شرطة نقادة بمحافظة قنا، من ضبط عامل قتل ابنته الطالبة في المرحلة الإعدادية عن طريق سيخ حديدي وخشبة، ومحاولة التخلص من جثتها عن طريق تغسيلها ودفنها.

وتعود أحداث الواقعة حينما تلقى اللواء محمد أبو المجد، مدير أمن قنا، إخطارًا يفيد العثور على جثة طالبة تدعى "دينا. م" 15 عاما، داخل منزل والدها، وتبين من التحريات أن والدها يعيش مع زوجته الثانية ومعه ابنته من الزوجة الأولى التى تبلغ 15 عاما، وبعد كثرة المشاكل قرر التخلص منها.

وقال والدها في اعترافاته، إنه بعد أن انهال عليها بقطعة حديدية لفظت أنفاسها الأخيرة، وأراد إخفاء جريمته فقرر مع الزوجة الثانية تغسيلها وتكفينها سرًا كى لا يُفضح سره، ولكن بلاغ زوجته الأولى والدة المجنى عليها بعدما حاولت الاتصال بابنتها ولم ترد، كشف الأمر، وتمكنت قوة من مباحث شرطة نقادة من ضبطه.

وكشف والد الطالبة أن الطالبة كانت دائمة الشجار في المنزل ومع الجيران، وذلك بتحريض من زوجته الأولى التى طلقها منذ سنوات وهو مما دفعه إلى قتلها ومحاولة التخلص من جثتها بعد تغسيلها. تم تحرير محضر بالواقعة والتحفظ على المتهم، وجار استكمال التحقيقات.