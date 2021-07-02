اليوم السابع
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تعرف على سعر اليورو اليوم الجمعة 2-7-2021

الجمعة، 02 يوليه 2021 12:46 م
تعرف على سعر اليورو اليوم الجمعة 2-7-2021 اليورو
كتبت: سماح حمدى

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استقر سعر اليورو اليوم الجمعة الموافق 2-7-2021، أمام الجنيه المصرى، مسجلا فى البنك الأهلى المصرى 18.49 جنيه للشراء، و18.70 جنيه للبيع، وفى بنك الاسكندرية سجل 18.51 جنيه للشراء، و18.71 جنيه للبيع، فيما سجل متوسط سعر الصرف فى البنك المركزى المصرى 18.56 جنيه للشراء، و18.68 جنيه للبيع، وذلك نظراً لعدم وجود تعاملات بالبنوك أيام العطلة الرسمية يومى الجمعة والسبت.
 
وفى سياق متصل استقرت أسعار العملات اليوم، أمام الجنيه المصرى، ليثبت سعر الدولار عند سعر 15.61 جنيه للشراء، و15.71 جنيه للبيع، وسجل سعر صرف الدينار الكويتى  49.14 جنيه للشراء، و52.17 جنيه للبيع.
 
ويقدم "اليوم السابع"، خدمة تشمل نشر أسعار العملات فى كافة البنوك المصرية والسوق المصرفى، وتشمل تحديث فورى للأسعار حال تغيرها.

وسجل سعر اليورو فى بعض البنوك كالتالى:

سعر اليورو فى البنك المركزى المصرى

18.56 جنيه للشراء.
 
18.68 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى البنك الأهلى المصرى

18.49 جنيه للشراء.
 
18.70 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى بنك مصر

18.47 جنيه للشراء.
 
18.63 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى بنك البركة

18.60 جنيه للشراء.
 
18.79 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى البنك التجارى الدولى cib

18.54 جنيه للشراء.
 
18.73 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى مصرف أبو ظبى الإسلامى

18.61 جنيه للشراء.
 
18.72 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى بنك الإسكندرية

18.51 جنيه للشراء.
 
18.71 جنيه للبيع.

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