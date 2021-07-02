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تعرف على ترتيب أكثر 10 شركات تداولاً بالبورصة المصرية خلال الأسبوع الماضى

الجمعة، 02 يوليه 2021 12:00 ص
تعرف على ترتيب أكثر 10 شركات تداولاً بالبورصة المصرية خلال الأسبوع الماضى البورصة المصرية
كتب هانى الحوتى

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تصدر سهم "زهراء المعادي للاستثمار والتعمير"، قائمة أعلى 10 شركات من حيث قيمة التداول في سوق "داخل المقصورة" بالبورصة المصرية، خلال جلسات الأسبوع الماضي، بحجم تداول بلغ 26.6 مليون ورقة، وبقيمة تداول 376.2 مليون جنيه، يليه سهم "المجموعة المصرية العقارية" بحجم تداول بلغ 49.5 مليون ورقة، وقيمة تداول 271 مليون جنيه.
  
وجاء فى المركز الثالث، "البنك التجاري الدولي (مصر)" بحجم تداول بلغ 4.9 مليون ورقة منفذة، وقيمة تداول 254.1 مليون جنيه، ثم "سبيد ميديكال" بحجم تداول 95.2 مليون ورقة، وبقيمة تداول 236.2 مليون جنيه، ثم "بلتون المالية القابضة" بحجم تداول 87.1 مليون ورقة، وقيمة تداول 198 مليون جنيه، وذلك وفقًا لتقرير البورصة الأسبوعي.
  
وفى المركز السادس "رواد السياحة-رواد"، بحجم تداول بلغ 4.2 مليون ورقة منفذة، وقيمة تداول بلغت 160 مليون جنيه، ثم "حديد عز" بحجم تداول 12.02 مليون ورقة منفذة، وقيمة تداول 153.01 مليون جنيه، ثم "مجموعة بورتو القابضة-بورتو جروب"، بحجم تداول 195.9 مليون ورقة منفذة، وقيمة تداول 152.6 مليون جنيه، وفي المركز التاسع "السويدي إليكتريك"، بحجم تداول 16.3 مليون ورقة منفذة، وقيمة تداول 139.5 مليون جنيه، وجاءت في المركز الأخير "المنصورة للدواجن"، بحجم تداول بلغ 5.96 مليون ورقة منفذة، بقيمة تداول بلغت 138.5 مليون جنيه.
 
تراجع المؤشر الرئيسى للبورصة المصرية "إيجى إكس 30" بنسبة 0.22% ليغلق عند مستوى 10256.62 نقطة، خلال جلسات الأسبوع المنتهى، وهبط مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان"، بنسبة 0.25% ليغلق عند مستوى 2323.01 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" تراجعًا بنحو 0.55% مغلقًا عند مستوى 3278.77 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" تراجعًا بنحو 0.5% مغلقًا عند مستوى 12813.25 نقطة، وصعد مؤشر التميز في ثاني أسبوع تداول بنسبة 10.72% ليغلق عند مستوى 2406.22 نقطة.
 

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