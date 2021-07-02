انقطاع كامل للكهرباء فى أغلب المحافظات العراقية بينها العاصمة بغداد

كتب محمد جمال

شهدت أغلب المحافظات العراقية فجر الجمعة، انقطاعاً تاماً للتيار الكهربائي، من دون معرفة الأسباب، وتشير البيانات الأولية بحسب صحيفة "الرؤية" بأن 8 محطات لتوليد الطاقة الكهربائية خرجت عن الخدمة.



وتعد هذه المرة الأولى التي تشهد فيها العاصمة بغداد، انقطاعاً للتيار الكهربائي منذ 30 عاماً.

يذكر أن، مديرية توزيع كهرباء واسط، أعلنت يونيو الماضى، إعادة محطة الزبيدية إلى العمل بعد إصلاح الخلل الفني الذي تسبب بانقطاع الكهرباء عن كافة محافظات الجنوب والوسط،

وقال مدير توزيع كهرباء واسط، علي كاطع، في تصريح لوكالة الأنباء العراقية إن "خللا فنيا أدى الى خروج محطة الزبيدية الحرارية عن الخدمة وكذلك خط الأمين (شرقي بغداد المسؤول عن 400 كيلوفولت) وكذلك خط بسماية-الأمين (المسؤول عن 400 كيلوفولت)، ما أدى إلى فقدان 13 ألف ميغاواط من المنظومة الكهربائية والذي سبب إطفاء عاما لجميع محافظات الجنوب والوسط".

وأضاف أنه "تم الآن إعادة محطة الزبيدية إلى العمل وتغذية الطوارئ من محطات الماء والمجاري والمستشفيات في المحافظة"، مشيرا إلى أن "العمل جار على إعادة المغذيات (المزودات) السكنية".

من جهته، أكد المتحدث باسم وزارة الكهرباء، أحمد موسى، في تصريح لموقع "رووداو" أن "الحادث عرضي" ونفى أن يكون ارتفاع درجات الحرارة في البلاد السبب في الخلل.

وشهدت محافظات، بينها ذي قار وواسط والأنبار انقطاعا واسعا في الكهرباء جراء الخلل.

وأعلنت دائرة كهرباء ذي قار، في بيان لها، حصول إطفاء تام في أغلب مناطق محافظة ذي قار، عدا قضاء سوق الشيوخ.



أما دائرة إعلام كهرباء واسط، فقد ذكرت في بيان لها أن "سبب الإطفاء الآن هو توقف المنظومة الكهربائية (إطفاء عام) للمحافظات الجنوبية فقط، بسبب عارض فني، وبعون الله باشرت الملاكات الهندسية والفنية في وزارة الكهرباء في إصلاح العارض لإعادة المنظومة لوضعها الطبيعي في القريب العاجل".

وذكر اعلام توزيع كهرباء شرق الأنبار في بيان موجه لأهالي الفلوجة: "نود إعلامكم بانهيار المنظومة الرئيسية وخطوط يوسفية حبانية وغرب بغداد في تمام الساعة 19:00 مساء التي تغذي مدينة الفلوجة بالكامل وعامرية الصمود منها محطة الحضرة ومحطة النصر والمحطة الشرقية والمحطة الجنوبية والكرمة وكل المحطات التابعة لفرع توزيع كهرباء شرق الأنبار، وسنعلمكم لحين إعادة الخطوط من قبل السيطرة الرئيسية".