الرقابة المالية: 5 إصدارات سندات توريق بقيمة 3.9 مليار جنيه في 5 شهور

كتب هانى الحوتى

كشفت الهيئة العامة للرقابة المالية ، عن إصدارات السندات "التوريق" وبلغت 5 موافقات بقيمة 3.96 مليار جنيه خلال الفترة من يناير إلى مايو عام 2021 مقابل 4 موافقات بقيمة 3.3 مليار جنيه خلال الفترة المماثلة من عام 2020، بنسبة نمو 25% في عدد الموافقات، و20.5% في قيمة الإصدارات.

وأعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية، عن عدد الموافقات بشأن إصدارات أسهم تأسيس شركات جديدة وزيادة رؤوس أموال الشركات القائمة خلال شهر مايو الماضي، وبلغت 206 موافقة بقيمة مصدرة قدرها 6.6 مليار جنيه، مقارنة بـ122 موافقة خلال شهر مايو من عام 2020 بقيمة مصـدرة قدرها 3.5 مليار جنيه، ومن ثم شهدت عدد الإصدارات نموًا بنسبة 68.9%، وزادت قيمة التأسيس وزيادات رؤوس الأموال نموًا بنسبة 86.8%.

ووزعت الموافقات بين 118 موافقة لتأسيس شركات بقيمة 893.4 مليون جنيه خلال شهر مايو لعام 2021 مقابل 81 موافقة بقيمة 263.9 مليون جنيه خلال شهر مايو لعام 2020 بنسبة نمو 45.7% في عدد الموافقات، و 238.6% بقيمة التأسيس، فيما بلغت عدد الموافقات على إصدارات أسهم زيادة رأس المال 87 موافقة بقيمة 4.8 مليار جنيه خلال شهر مايو عام 2021 مقارنة مع 40 موافقة بقيمة 2.7 مليار جنيه خلال شهر مايو لعام 2020 بنسبة نمو 117.5% في عدد الموافقات ونمو بنسبة 77% بقيمة التأسيس.

وأضافت الهيئة، فى تقرير حصل "اليوم السابع" على نسخة منه، أن عدد الموافقات بشأن إصدارات أسهم تأسيس شركات جديدة وزيادة رؤوس أموال الشركات القائمة من أول العام حتى مايو عام 2021 بلغت 1267 موافقة بقيمة مصدرة قدرها 80.5 مليار جنيه، مقارنة بـ1101 موافقة خلال نفس الفترة من العام الماضي بقيمة مصـدرة قدرها 52.1 مليار جنيه، ومن ثم شهدت عدد الموافقات نموًا بنسبة 15.1%، ونموًا في قيمة التأسيس وزيادات رؤوس الأموال بنسبة 54.5%.

ووزعت الموافقات بين 753 موافقة لتأسيس شركات بقيمة 17.95 مليار جنيه خلال الفترة من يناير إلى مايو لعام 2021 مقابل 717 موافقة، بقيمة 23.05 مليار جنيه خلال الفترة ذاتها لعام 2020 بنسبة نمو 5% في عدد الموافقات، وانخفاض بنسبة 22.1% بقيمة التأسيس، فيما بلغت عدد الموافقات على إصدارات أسهم زيادة رأس المال 509 موافقة بقيمة 58.6 مليار جنيه مقارنة مع 380 موافقة بقيمة 25.8 مليار جنيه خلال فترة المقارنة بنسبة نمو 33.9% في عدد الموافقات و 127.2% بقيمة التأسيس.