الخارجية الفلسطينية تطالب العالم بالضغط لحصول شعبها على حقوقه الإنسانية

رام الله أ ش أ

طالبت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية باتخاذ مواقف دولية للضغط على إسرائيل؛ لتمكين آلاف الفلسطينيين من الحق فى "لم الشمل مع أسرهم".. وقالت: إن حرمان الآلاف من لم الشمل، يتسبب بحرمان الفلسطينيين من حقوقهم فى الرعاية الصحية والتعليم والتنقل والإقامة والهوية والعيش مع أسرهم.

وعممت الخارجية الفلسطينية - وفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية- على سفارات دولة فلسطين - بضرورة تكثيف جهودها الرامية إلى تسليط الضوء على هذه القضية الإنسانية، ومواصلة نقل معاناة المتضررين على أوسع نطاق، وإيصال صوتهم إلى جميع الحكومات والبرلمانات والرأى العام ومنظمات المجتمع المدنى الحقوقية والإنسانية لدى الدول المضيفة.

وشددت على أهمية إطلاع دوائر صنع القرار فى الدول المضيفة على مخاطر هذه السياسة العنصرية وما تشكله من خرق فاضح للقانون الدولى ولحقوق الإنسان والقانون الدولى الإنساني، مشيرة إلى أنها تأتى فى إطار العقوبات الجماعية التى تفرضها سلطات الاحتلال الإسرائيلى لتمزيق النسيج الاجتماعى للشعب الفلسطيني.