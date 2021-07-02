الحكومة المغربية تحذر من "انتكاسة" إثر ارتفاع إصابات كورونا بالبلاد

وكالات

أكد رئيس الحكومة المغربية، سعد الدين العثمانى، أن الحالة الوبائية المرتبطة بجائحة فيروس كورونا المستجد بالمملكة، أصبحت تدعو إلى القلق، بعد ارتفاع أعداد الإصابات، والحالات النشطة التي تضاعفت تقريباً خلال الأسبوعين الأخيرين، وارتفاع عدد الحالات الحرجة، وكذا ارتفاع نسبة الإشغال في المستشفيات.



وأعلن العثماني، في بيان عقب اجتماع الحكومة، عودة مجلس الوزراء إلى عقد اجتماعاته عن بعد، مشيراً إلى أن الإجراء جاء "للتأكيد على جدية الوضع، الذي لا يحتمل التهوين".



ودعا العثماني المواطنين إلى الالتزام بالإجراءات الاحترازية الضرورية، "لتفادي أي انتكاسة في الوضعية الوبائية، لا قدر الله، كما هو الشأن في العديد من الدول".

وأكد عضو اللجنة العلمية لمكافحة كورونا فى المغرب سعيد عفيف، ظهور ثلاث بؤر بالدار البيضاء للمتحور الهندى دلتا، ورابعة بمدينة القنيطرة.

ونقلت صحيفة (الأحداث) المغربية عن عضو اللجنة القول إن السلطات الصحية اتخذت جميع الإجراءات الصحية لتطويق اتساع رقعة الإصابات بهذا المتحور المتميز بسرعته فى الانتشار بنسبة 70% أكثر من المتحور البريطاني.

وكانت الحكومة المغربية قد أعلنت - فى وقت سابق - أنها ستعود الى الاجتماع عن بعد وذلك بعد الارتفاع الملحوظ فى أعداد الحالات المصابة وكذلك الحالات الحرجة، كما وجهت الصحة المغربية ثلاثة تحذيرات خلال الأسبوع الماضى بعد أن سجلت ارتفعا ملحوظا فى أعداد الاصابات والوفيات.