أسعار اللحوم البلدى اليوم.. الضأن يتراوح 130-150 جنيها للكيلو

كتب أحمد حمادة

شهدت أسعار اللحوم في السوق اليوم الجمعة 2-7-2021-قبل أيام قليل من عيد الأضحى- استقرارًا وفقًا لما أكدته شعبة القصابين بالغرفة التجارية بالقاهرة، وسجلت اللحوم الكندوز 120-140 جنيهًا.

وسجلت أسعار الكبدة الكندوز بين 130-150 جنيهًا، وأسعار السجق البلدى تتراوح بين 120-130 جنيهًا، وأسعار اللحوم الضأن تتراوح بين 130-150 جنيها، وسجلت والكبدة الضأن130-150 جنيها، سجل سعر اللحوم الجملي بين 100-120 جنيها للكيلو.

وتراوح سعر كباب الحلة بين 130-145 جنيها للكيلو، أسعار الموزة الكندوز 130-150 جنيها للكيلو، الاستيك والبفتيك 130-150 جنيها للكيلو وعرق التربيانكو تتراوح بين 140-160 جنيها للكيلو، وأسعار الكلاوي والقلب تتراوح بين 120-130 جنيها للكيلو، والمفروم بجميع دراجات يتراوح بين 120-130 جنيها للكيلو.