اليوم السابع
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أسعار اللحوم البلدى اليوم.. الضأن يتراوح 130-150 جنيها للكيلو

الجمعة، 02 يوليه 2021 01:53 م
أسعار اللحوم البلدى اليوم.. الضأن يتراوح 130-150 جنيها للكيلو لحوم
كتب أحمد حمادة

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شهدت أسعار اللحوم في السوق اليوم الجمعة 2-7-2021-قبل أيام قليل من عيد الأضحى- استقرارًا وفقًا لما أكدته شعبة القصابين بالغرفة التجارية بالقاهرة، وسجلت اللحوم الكندوز  120-140 جنيهًا. 
 
وسجلت أسعار الكبدة الكندوز بين 130-150 جنيهًا، وأسعار السجق البلدى تتراوح بين 120-130 جنيهًا، وأسعار اللحوم الضأن تتراوح بين 130-150 جنيها، وسجلت والكبدة الضأن130-150 جنيها، سجل سعر اللحوم الجملي بين 100-120 جنيها للكيلو. 
 
وتراوح سعر كباب الحلة بين 130-145 جنيها للكيلو، أسعار الموزة الكندوز 130-150 جنيها للكيلو، الاستيك والبفتيك 130-150 جنيها للكيلو وعرق التربيانكو تتراوح بين 140-160 جنيها للكيلو، وأسعار الكلاوي والقلب تتراوح بين 120-130 جنيها للكيلو، والمفروم بجميع دراجات يتراوح بين 120-130 جنيها للكيلو. 

اسعار اللحوم

سعر اللحوم

سعر الكندوز

سعر الضأن

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