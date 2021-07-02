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أسعار الخضروات الجملة اليوم.. البطاطس 4-6 جنيها للكيلو

الجمعة، 02 يوليه 2021 11:46 ص
أسعار الخضروات الجملة اليوم.. البطاطس 4-6 جنيها للكيلو سوق خضار
كتب أحمد حمادة

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استقرت أسعار الخضروات اليوم الجمعة 2-7-2021 في سوق العبور للجملة، وفقًا لما أعلنته شعبة الخضروات والفاكهة بالغرفة التجارية بالقاهرة. 
 
وسجلت الطماطم 1.5-2.5 جنيها للكيلو، وسعر الخيار البلدى يتراوح بين 1.5-3.5 جنيه للكيلو، والخيار الصوب بين 2-4 جنيهات للكيلو، والقلقاس 3-6 جنيهات للكيلو، في حين تراوحت أسعار البطاطس تتراوح بين 4-6 جنيها، و البامية 9-13 جنيها للكيلو.
 
واستقرت أسعار الملوخية لتتراوح بين 2-4 جنيها للكيلو، وسعر الجزر بين 1.5-3 جنيها للكيلو، وسجلت أسعار الثوم 17-27 جنيها للكيلو، أسعار البصل بين 1.5-3.5 جنيه للكيلو، أسعار الباذنجان تتراوح بين 1.5-3جنيهات للكيلو. 
 
واستقرت أسعار الكوسة بين 1.5-5 جنيها للكيلو، أسعار تتراوح الفاصوليا بين 4-5 جنيهات للكيلو، والفلفل ألوان بين 10- 20جنيها للكيلو، والفلفل الرومي الأخضر 3 - 5 جنيهات للكيلو، والفلفل الحامي الأخضر 2.5 - 4.5 جنيه للكيلو، البطاطا بين 1.5 - 2 جنيها.
 
 

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