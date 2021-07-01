اعرف أسعار المانجو بأسواق الجملة.. تبدأ من 7 جنيهات وتصل لـ40 جنيها

كتب: أحمد حمادة

يرصد اليوم السابع قائمة بأسعار 12 صنف مانجو داخل أسواق الجملة حيث يتراوح أسعارهم الاقل سعرا بـ7 جنيهات للكيلو، والأعلى سعرت يصل لـ40 جنيها "المصدر سوق العبور للجملة " .



مانجو عويس من : 15 جنيها إلى : 30 جنيها



مانجو هندى من : 15 جنيها إلى : 20 جنيها



مانجو تيمور من : 15 جنيها إلى : 25 جنيها مانجو زبدية من 10 جنيهات إلى : 14 جنيها



مانجو بلدى من : 8 جنيها إلى : 12 جنيها



مانجو فونس من : 15 جنيها إلى : 20 جنيها



مانجو فص من : 20 جنيها إلى : 40 جنيها



مانجو دبشه من : 7 جنيهات إلى : 11 جنيها



مانجو صديقة من : 12 جنيها إلى : 18 جنيها



مانجو جولك من : 8 جنيهات إلى : 14 جنيها



مانجو سكرى من : 10 جنيهات إلى : 16 جنيها