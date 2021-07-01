اعرف أسعار المانجو بأسواق الجملة.. تبدأ من 7 جنيهات وتصل لـ40 جنيها

يرصد اليوم السابع قائمة بأسعار 12 صنف مانجو داخل أسواق الجملة حيث يتراوح أسعارهم الاقل سعرا بـ7 جنيهات للكيلو، والأعلى سعرت يصل لـ40 جنيها "المصدر سوق العبور للجملة " .
مانجو عويسمن : 15 جنيها إلى : 30 جنيها
مانجو هندىمن : 15 جنيها إلى : 20 جنيها
مانجو تيمورمن : 15 جنيها إلى : 25 جنيها
مانجو زبديةمن 10 جنيهات إلى : 14 جنيها
مانجو بلدىمن : 8 جنيها إلى : 12 جنيها
مانجو فونسمن : 15 جنيها إلى : 20 جنيها
مانجو فصمن : 20 جنيها إلى : 40 جنيها
مانجو دبشهمن : 7 جنيهات إلى : 11 جنيها
مانجو صديقةمن : 12 جنيها إلى : 18 جنيها
مانجو جولكمن : 8 جنيهات إلى : 14 جنيها
مانجو سكرىمن : 10 جنيهات إلى : 16 جنيها
مانجو بيض العجلمن : 7 جنيهات إلى : 11 جنيها
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