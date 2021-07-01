اليوم السابع
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اعرف أسعار المانجو بأسواق الجملة.. تبدأ من 7 جنيهات وتصل لـ40 جنيها

الخميس، 01 يوليه 2021 10:00 م
اعرف أسعار المانجو بأسواق الجملة.. تبدأ من 7 جنيهات وتصل لـ40 جنيها المانجو
كتب: أحمد حمادة

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يرصد اليوم السابع قائمة بأسعار 12 صنف مانجو داخل أسواق الجملة حيث يتراوح أسعارهم الاقل سعرا بـ7 جنيهات للكيلو، والأعلى سعرت يصل لـ40 جنيها "المصدر سوق العبور للجملة " . 
 

مانجو عويس

من : 15  جنيها إلى : 30 جنيها 

مانجو هندى

من : 15 جنيها إلى : 20 جنيها 

مانجو تيمور

من : 15 جنيها  إلى  : 25 جنيها 

مانجو زبدية

من 10 جنيهات  إلى : 14 جنيها 

مانجو بلدى

من : 8 جنيها  إلى : 12 جنيها 

مانجو فونس

من : 15 جنيها  إلى : 20 جنيها 

مانجو فص

من : 20 جنيها إلى  : 40 جنيها 

مانجو دبشه

من  : 7 جنيهات إلى : 11 جنيها 

مانجو صديقة

من  : 12 جنيها إلى : 18 جنيها 

مانجو جولك

من  : 8 جنيهات  إلى  : 14 جنيها 

مانجو سكرى

من  : 10 جنيهات إلى  : 16 جنيها 

مانجو بيض العجل

من  : 7 جنيهات إلى : 11 جنيها

 


المانجو

اسعار المانجو

سعر المانجو

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