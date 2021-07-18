14 قاعدة لاستخدام المحافظ الإلكترونية أبرزها 30 ألف جنيه أقصى حد للسحب

كتبت هبة السيد

ينتظر خلال الفترة المقبلة، زيادة عدد المحافظ الإلكترونية بعد اتفاق الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي مع شركات المحمول الأربعة العاملة بالسوق المصري، على إتاحة آلية لصرف المعاشات لمستحقيها من خلال محافظ الهاتف المحمول بدايةً من شهر أغسطس، ونقدم لأصحاب المعاشات والمستفيدين منها والبالغ عددهم نحو 10.5 مليون مواطن أبرز 14 قاعدة لاستخدام المحافظ الإلكترونية.

أهم القواعد التنظيمية للخدمة:

1- يحق لكل عميل فتح 3 محافظ الكترونية (بحد أقصى) على بطاقة الرقم القومي الخاص به.

2- يمكن فتح محفظة إلكترونية واحدة فقط على خط الهاتف المحمول.

3- تقدم الخدمة للمصريين فقط الذين لديهم بطاقات رقم قومي سارية.

5- تتم عمليات التحويل داخل جمهورية مصر العربية فقط وبالعملة المحلية (الجنيه المصري) فقط.

6- الحد الأقصى اليومي للسحب والتحويل وأي عمليات خصم من المحفظة الالكترونية الخاصة بالأشخاص الطبيعيين = 30 ألف جنيهاً مصريا.

7- الحد الأقصى اليومي للسحب والتحويل وأي عمليات خصم من المحفظة الالكترونية الخاصة بالأشخاص الاعتباريين = 40 ألف جنيهاً مصرياً.

8- الحد الأقصى شهري للسحب والتحويل وأي عمليات خصم من المحفظة الالكترونية الخاصة بالأشخاص الطبيعيين= 100 ألف جنيهاً مصرياً.

9- الحد الأقصى الشهري للسحب والتحويل وأي عمليات خصم من المحفظة الالكترونية الخاصة بالأشخاص الاعتباريين= 200 ألف جنيهاً مصرياً.

10- يمكن للعملاء تحويل الأموال بين المحافظ الالكترونية المختلفة ولا يشترط أن يكون عميل لنفس البنك/شركة المحمول.

11- يجب أن يقوم العميل بنفسه بإجراء عمليات السحب والايداع من/في محفظة المملوكة له.

12- لا يمكن إتمام أي عملية دون ادخال الرقم السري الخاص بالعميل.

مواصفات الرقم السري PIN:

يجب ألا يقل الرقم السرى عن 6 أرقام كحد أدنى )ويفضل ثمانية أرقام(.

لا ينبغي السماح بالأرقام السهلة كرقم سرى PIN مثل 111111 أو 123456.

13- يجب إدخال كلمة السر لفتح تطبيق المحافظ الالكترونية.

14- مواصفات كلمة السر لتطبيقات المحافظ الالكترونية:

أن تكون كلمات سر معقدة مثال: تتكون من ثمانية أحرف وتتضمن حروف وأرقام ورموز خاصة ..إلخ.

التأكد من أن آلية تذكر كلمة السر لا يمكن استخدامها، أي لا يتم السماح بتخزين كلمة السر على تطبيقات الهاتف المحمول.

تتيح المحافظ الالكترونية لمالكها إجراء معاملات مالية إلكترونيا من خلال الهاتف المحمول (باستخدام ال USSD أو التطبيق للهواتف الذكية) ومنافذ تقديم الخدمة مما يوفر على مستخدميها الوقت والنفقات والمجهود مع ضمان الخصوصية والسرية وحماية لهم ولأموالهم وذلك كله في أي وقت ومن أي مكان من خلال الهاتف المحمول.