اليوم السابع
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الخميس، 15 يوليه 2021 04:34 م
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تعرف على خدمات التأمينات الإلكترونية

الخميس، 15 يوليه 2021 03:00 م
تعرف على خدمات التأمينات الإلكترونية بوابة التامينات الرقمية
كتب مدحت وهبه

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أطلقت الهيئة  القومية للتأمين الاجتماعى، مجموعة خدمات تأمينية عبر بوابة مصر الرقمية، التي تمكن المواطن المصرى من الحصول علي تلك الخدمات بكل سهولة ويسر، دون الحاجة إلى التنقل بين المكاتب التأمينية
 
"اليوم السابع" ينشر أهم المعلومات عن خدمات التأمينات من خلال بوابة مصر الرقمية
 
الاستعلام عن الرقم التأميني
الاستعلام عن آخر مدة تأمينية
الاستعلام عن مدد الإشتراك في التأمين الاجتماعي 
الاستعلام عن الأجور الخاصة بكل مدة في التأمين الاجتماعي
الاستعلام عن الإستقطاعات الخاصة بالمؤمن عليه
الاستعلام عن البيانات الأساسية لملف المعاش.
الاستعلام عن المعاش المنصرف للقائم بالصرف، الاستعلام عن المعاشات المستحقة للمستفيد.
الاستعلام عن الاستقطاعات للقائمين بالصرف، الاستعلام عن رصيد المؤمن عليه للعاملين بالخارج.
الاستعلام عن سداد العاملين بالخارج.
الاستعلام عن بيانات " مركبه أو أكثر " للمالك.
الاستعلام عن بيانات رخصة مركبه ، الإستعلام عن رصيد حساب سيارة.
 

التأمينات

خدمات التأمينات ببوابة مصر الرقمية

مصر الرقمية

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