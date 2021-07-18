كرواتيا تعلن تلقيح 40% من مواطنيها ضد "كورونا"

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أعلنت السلطات الصحية في كرواتيا، السبت، تلقيح 40.3% من مواطنيها حتى الآن ضد فيروس كوفيد - 19 المستجد.

وأفادت وكالة أنباء (هينا) الكرواتية، نقلا عن فريق إدارة أزمة كورونا، بأن 47% من السكان البالغين، تلقوا حتى الآن اللقاحات المضادة للفيروس، وبأن عدد المواطنين الذين تقلوا اللقاح، تجاوز المليون و584 ألف شخص في كرواتيا.

وأعلنت كرواتيا اليوم، ارتفاع حصيلة مصابي فيروس كورونا إلى 361 ألفا و488 حالة، عقب تسجيل 139 حالة إصابة جديدة خلال الـ 24 ساعة الماضية.

كما ارتفعت حصيلة الوفيات بسبب كورونا في كرواتيا إلى 8 آلاف و236 حالة، بعد تسجيل حالتين وفاة جديدتين، بينما بلغ عدد المُتعافين من المرض حتى الآن 352 ألفا و529 متعافيا.