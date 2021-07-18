"صحة الغربية": في زياره مفاجأه للوقوف على ورفع درجة حالة الطوارئ بالمستشفيات

الغربية عادل ضرة

تفقد الدكتور عبدالناصر حميدة وكيل وزارة الصحة بالغربية، اليوم مستشفى قطور المركزى في زيارة مفاجأه ، رافقة الدكتور هشام شيحة مدير عام الطب العلاجي والدكتور خالد شلقامي مدير إدارة المستشفيات ، و عبدالله الجبالي عضو إدارة التفتيش المالي والإداري، وذلك للتأكد من تواجد الطواقم الطبيه ورضاء المرضى على الخدمه المقدمه لهم، وتوفير الأدويه والمستلزمات والواقيات وتطبيق أساليب مكافحة العدوي والجودة واتخاذ كافة الإجراءات الإحترازية والوقائية.

ووجة وكيل الوزارة باستقبال المرضى الغير مصابين بكورونا فى أقسام المستشفى المختلفه، وتفعيل العمل بالعيادات الخارجيه وتشغيل العمليات في مختلف التخصصات وجاهزية سكن الاطباء لاعتماد الزماله المصرية.

كما قام بالمرور على أقسام الإستقبال والطوارئ والحضانات والعنايات المركزه والمتوسطة الكوفيد والغير كوفيد وكذلك على الأقسام الداخلية، مشيرا إلى تلافي السلبيات المخالفات وتداركها.

كما استمع إلى شكاوى المرضى وحلها وفى نهاية المرور فى وجود مدير إدارة قطور ومدير المستشفى ومشرفات التمريض، كما تقدم بالشكر للفريق الطبي وطلبا بذل المزيد من الجهد لخدمة المرضى وتطوير المنظومه الطبيه بمحافظة الغربية.