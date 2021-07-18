اليوم السابع
Ads
الأحد، 18 يوليه 2021 01:20 ص
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عاجلة

الأرصاد: الرطوبة تتجاوز 90% خلال شهرى أغسطس وسبتمبر المقبلين

الأحد، 18 يوليه 2021 12:01 ص
الأرصاد: الرطوبة تتجاوز 90% خلال شهرى أغسطس وسبتمبر المقبلين ارتفاع الحرارة - صورة أرشيفية
كتب أيمن رمضان

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
قال الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التحليل والتنبؤات الجوية بهيئة الأرصاد الجوية، إن التغيرات المناخية التي تضرب العالم لم تأثر على مصر بشكل كبير حتى الآن خلاف ما يحدث في بعض دول العالم، مشيراً إلى درجات الحرارة الشديدة التي تضرب البلاد الآن ناتجة عن أرتفاع الرطوبة، وتابع: "الرطوبة خلال شهرى أغسطس وسبتمبر ستتجاوز الـ90%".
 
وأضاف "شاهين"، خلال اتصال هاتفى ببرنامج "الحكاية"، الذى يقدمه الإعلامى عمرو أديب عبر قناة "mbc مصر"، أن السواحل الشمالية المطلة على البحر الأبيض المتوسط ستكون الأفضل في درجات الحرارة خلال الفترة المقبلة.

اخبار الطقس

درجات الحرارة

الرطوبة

اخبار مصر

اخبار

الطقس

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

الأجواء شديدة الحرارة.. الأرصاد تحذر من ارتفاع حرارة الجو حتى الغد.. وتكشف: انخفاض طفيف بداية من الإثنين وقفة عرفات.. واستمرار ارتفاع الرطوبة بكافة الأنحاء خلال العيد.. ودرجات الحرارة بالقاهرة تصل لـ39 درجة

السبت، 17 يوليه 2021 02:00 م

طقس شديد الحرارة.. اعرف درجات الحرارة المحسوسة بالمحافظات الـ48 ساعة المقبلة

السبت، 17 يوليه 2021 11:57 ص

الأرصاد تحذر: ارتفاع بدرجات الحرارة حتى غدا.. وبداية الانخفاض الاثنين

السبت، 17 يوليه 2021 10:39 ص

درجات الحرارة اليوم السبت 17/7/2021 فى مصر

السبت، 17 يوليه 2021 12:00 ص



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة