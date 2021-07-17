اليوم السابع
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السبت، 17 يوليه 2021 02:37 م
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73.59 دولار لخام برنت.. تعرف على أسعار النفط بالأسواق العالمية

السبت، 17 يوليه 2021 02:00 م
73.59 دولار لخام برنت.. تعرف على أسعار النفط بالأسواق العالمية النفط
كتبت - مروة الغول

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سجلت أسعار النفط 73.59 دولار للبرميل، وذلك للعقود الآجلة لخام القياس العالمي برنت عند التسوية أمس الجمعة، كما سجلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 71.81 دولار للبرميل . 
 
وذكرت تقارير إعلامية عالمية، أن أسعار النفط بالأسواق العالمية، أنهت الأسبوع منخفضة حيث تراجع خام القياس العالمي برنت بنحو 3%،كما تراجع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بنحو 4% هذا الأسبوع .
 
وكانت منظمة الدول المصدرة للبترول "أوبك" قالت يوم الخميس الماضي، إنها تتوقع زيادة الطلب العالمي علي النفط خلال العام المقبل 2022، إلي ما يقرب من  مستويات التي كانت عليها ما قبل جائحة فيروس كورونا المستجد، أي حوالي 100مليون برميل، وذلك بقيادة نمو الطلب في الولايات المتحدة الأمريكية والهند والصين .
 
 
 

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