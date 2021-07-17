2 مليار و189 مليون دولار واردات مصر من ميناء الإسكندرية فى أبريل الماضي

كتب: مدحت عادل

حل ميناء الإسكندرية في المركز الأول بين الموانئ المصرية في استقبال الواردات من الخارج في شهر ابريل الماضي، وفقا لبيانات حكومية، حيث بلغت قيمة الواردات المصرية الواردة عبر ميناء الإسكندرية نحو 2 مليار و189 مليون و814 ألف دولار، مقابل مليار و890 مليون دولار في شهر ابريل من عام 2020، بزيادة بلغت نحو 299 مليون و414 ألف دولار.

وأظهرت البيانات الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء ، أن ميناء السويس جاء في المركز الثاني من حيث استقبال الواردات المصرية، حيث بلغت وارداته 983 مليون و819 ألف دولار في شهر ابريل الماضي، مقابل 478 مليون و844 ألف دولار في نفس الشهر عام 2020، بزيادة بلغت 504 مليون و975 ألف دولار، بالإضافة إلى ميناء الدخيلة والذي بلغت قيمة وارداته نحو 914 مليون و536 ألف دولار في ابريل الماضي، مقابل مليار و79 مليون في نفس الشهر عام 2020، بتراجع بلغت قيمته 164 مليون و654 ألف دولار.

وبلغت الواردات المصرية من ميناء دمياط نحو 613 مليون و542 ألف دولار في شهر ابريل الماضي، مقابل 614 مليون و120 ألف دولار في نفس الشهر عام 2020، بتراجع بلغ نحو 578 ألف دولار، إلى جانب واردات ميناء بورسعيد وبلغت قيمتها 431 مليون و254 ألف، مقابل 492 مليون و847 ألف دولار خلال فترة المقارنة، بتراجع بلغ 61 مليون و593 ألف دولار، فيما بلغت الواردات من المطارات نحو 690 مليون و854 ألف دولار في ابريل الماضي، مقابل 705 مليون و403 ألف دولار في نفس الشهر عام 2020، بتراجع بلغت قيمته 14 مليون و549 ألف دولار.