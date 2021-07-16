تعرف على المناطق الأكثر استخداما لمياه الصرف الزراعى المعاد استخدامه

كتب: مدحت عادل

أظهرت النشرة السنوية لإحـصاءات البيئة الجزء الأول: أحوال البيئة وجودتها عام 2019، الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العـامة والإحـصاء، مجموعة من المؤشرات الهامة، حيث بلغ إجمالى كمية مياه الصرف الزراعى المعاد استخدامها فى الزراعة نحو 6.5 مليار م3 عام 2019/2020.

ويعرض "اليوم السابع" بالإنفوجراف مجموعة من المؤشرات الهامة وفقا لما يلي:

- حصة أقاليم الدلتا: 2.1 مليار م3 إقليم شرق الدلتا، 3 مليار م3 إقليم وسط الدلتا، 1.4 مليار م3 إقليم غرب الدلتا.

- بلغ إجمالي مساحات الغابات الشجرية التي تم إنشائها باستخدام مياه الصرف الصحى المعالج نحو 11195 فدان خلال عام 2019 وأكبر مساحات أنشئت كانت في محافظات أسوان (2185) فدان وسوهاج (2000) فدان والأقصر (1700) فدان على التوالى.

- كانت محـافـظـة الدقـهلية مـن أكـثر الـمحـافـظـات الـتي استخـدمـت ميـاه الصــرف الــزراعـي المـــعاد استخـدامـه بكمية قدرها 1.9 مليار م3/شهر وبنسبة بلغت 29% مـن إجمالي كـمية مياه الصــرف الزراعــي المعــاد استخــدامه عـلى مسـتوى الجــمـهورية وذلك خــلال عـام 2019/2020.

- بلغت مساحة منطقة الشعاب المرجانية في مياه البحر الأحمر 3.4 ألف كيلو متر مربع وذلك خلال عام 2019.