اليوم السابع
Ads
السبت، 17 يوليه 2021 01:15 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عاجلة

"170 سم طول القامة".. شرط الالتحاق بكلية الشرطة لهذا العام

السبت، 17 يوليه 2021 12:34 م
"170 سم طول القامة".. شرط الالتحاق بكلية الشرطة لهذا العام أكاديمية الشرطة ـ أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

اشترطت أكاديمية الشرطة في الطلاب الراغبين في الالتحاق بها لهذا العام، أن يكون الطالب مستوفي لشروط اللياقة الصحية والبدنية والسن، ومن بينها ألا يقل طول قامة الطالب عن 170 سم.

ووافق اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، على قبول دفعة جديدة بكلية الشرطة، حيث أعلن اللواء أحمد إبراهيم مساعد وزير الداخلية رئيس أكاديمية الشرطة، فى مؤتمر صحفى، موافقة اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، على قُبول دُفعة جديدة من الطلبة الحاصلين على الثانوية العامة أو الأزهرية.

وأكد اللواء دكتور أحمد إبراهيم مساعد وزير الداخلية، رئيس أكاديمية الشرطة، أن مواعيد تقديم طلبات الالتحاق بالنسبة لطلبة الثانوية العامة وما يعادلها والثانوية الأزهرية للعام السابق 2020  تبدأ اعتبارا من 20 يوليو الجاري حتى 12 أغسطس، من خلال موقع وزارة الداخلية على الإنترنت، وتكون بالنسبة للطلبة الحاصلين على الشهادة الثانوية العامة وما يعادلها والثانوية الأزهرية للعام الحالى 2021 اعتبارا من 12 أغسطس المقبل حتى 6 سبتمبر وذلك بمجموعة 65٪؜ وذلك من خلال موقع وزارة الداخلية على شبكة الإنترنت.

299537-299537-شروط-القبول-في-كلية-الشرطة

كلية الشرطة

أكاديمية الشرطة

تنسيق كلية الشرطة

التقديم لكلية الشرطة

شروط التقديم لكلية الشرطة

كلية الشرطة 2021

موقع كلية الشرطة

التسجيل في كلية الشرطة

اليوم السابع بلس

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة