اليوم السابع
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السبت، 17 يوليه 2021 12:57 م
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وصول أول وفد لمطار بورسعيد الدولى من شرم الشيخ على نغمات السمسمية.. بث مباشر

السبت، 17 يوليه 2021 12:40 م
وصول أول وفد لمطار بورسعيد الدولى من شرم الشيخ على نغمات السمسمية.. بث مباشر الوفد القادم من شرم الشيخ إلى مطار بورسعيد الدولى
بورسعيد - محمد عزام

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أجرى "تلفزيون اليوم السابع"، بثاً مباشراً، اليوم السبت، من أمام صالة الوصول بمطار بورسعيد الدولي، لرصد احتفالات استقبال أول وفد للمطار قادماً من شرم الشيخ ، وذاك على نغمات السمسمية

أعلن اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، عن تشغيل مطار بورسعيد الدولى لتنظيم أولى الرحلات الداخلية اليوم السبت، والقادمة من مدينة شرم الشيخ ، وتم الإعلان عن تفاصيل بدء تشغيل مطار بورسعيد بالتعاون مع إحدى شركات السياحة ، وشركة لطيران الخدمات البترولية ، وذلك فى إطار خطة المحافظة لتنشيط رحلات السياحية الداخلية من مطار بورسعيد

وأكد محافظ بورسعيد على أنه سيتم تنظيم رحلات عمرة من مطار بورسعيد بالتنسيق مع وزارة السياحة ، وذلك بعد اتخاذ المملكة العربية السعودية قرارات وإجراءات فتح باب العمرة والسماح بذلك.


 

إستقبال-اول-وفود-مطار-بورسعيد
إستقبال-اول-وفود-مطار-بورسعيد

 

التنورة-أمام-المطار
التنورة-أمام-المطار

 

التنورة-أمام-مطار-بورسعيد
التنورة-أمام-مطار-بورسعيد

 

جانب-من-عرض-السمسمية
جانب-من-عرض-السمسمية

 

فريق-السمسمية-يستقبل-اول-وفد
فريق-السمسمية-يستقبل-اول-وفد

 

مطار-بورسعيد-الدولي
مطار-بورسعيد-الدولي

 

 

 


مطار بورسعيد الدولى

استقبال اول وفد قادم من شرم الشيخ

استقبال اول وفد بمطار بورسعيد الدولى

تشغيل مطار بروسعيد الدولى

رحلات الطيران بمطار بورسعيد الدولى

وزارة السياحة

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