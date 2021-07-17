وصول أول وفد لمطار بورسعيد الدولى من شرم الشيخ على نغمات السمسمية.. بث مباشر

بورسعيد - محمد عزام

أجرى "تلفزيون اليوم السابع"، بثاً مباشراً، اليوم السبت، من أمام صالة الوصول بمطار بورسعيد الدولي، لرصد احتفالات استقبال أول وفد للمطار قادماً من شرم الشيخ ، وذاك على نغمات السمسمية.

أعلن اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، عن تشغيل مطار بورسعيد الدولى لتنظيم أولى الرحلات الداخلية اليوم السبت، والقادمة من مدينة شرم الشيخ ، وتم الإعلان عن تفاصيل بدء تشغيل مطار بورسعيد بالتعاون مع إحدى شركات السياحة ، وشركة لطيران الخدمات البترولية ، وذلك فى إطار خطة المحافظة لتنشيط رحلات السياحية الداخلية من مطار بورسعيد.

وأكد محافظ بورسعيد على أنه سيتم تنظيم رحلات عمرة من مطار بورسعيد بالتنسيق مع وزارة السياحة ، وذلك بعد اتخاذ المملكة العربية السعودية قرارات وإجراءات فتح باب العمرة والسماح بذلك.







إستقبال-اول-وفود-مطار-بورسعيد



التنورة-أمام-المطار



التنورة-أمام-مطار-بورسعيد



جانب-من-عرض-السمسمية



فريق-السمسمية-يستقبل-اول-وفد