مياه الغربية ترفع درجة الاستعداد القصوى لاستقبال عيد الأضحى المبارك

الغربيــــة _عادل ضرة

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف بالغربية رفع درجة الاستعداد القصوى لاستقبال عيد الأضحى المبارك بنطاق المحافظة .

وأفاد المهندس خالد جمال الدين أحمد القائم بتسيير أعمال الشركة، بأن الشركة نظمت ندوات توعوية فى جميع مدن ومراكز المحافظة داخل المجازر وأماكن ذبح الأضاحى للحد من الإسراف فى استهلاك المياه وأيضاً عدم القاء مخلفات الأضاحى فى شبكة الصرف الصحى .

وقال إنه تم الانتهاء من تنفيذ خطة الشركة لتطهير جميع بيارات محطات الصرف الصحي، بالإضافة إلى تطهير و تسليك شبكات الصرف الصحى بجميع مراكز ومدن المحافظة لمواجهة زيادة التصرفات المتوقعة بسبب أعمال ذبح الأضاحى طوال أيام عيد الأضحى المبارك ومنع حدوث أى انسداد بالشبكات أو أى طفح بالشوارع .

وأكد أنه تم اصدار تعليمات على جميع رؤساء الفروع بالمرور بصفة دورية لتفقد جميع محطات وشبكات الصرف الصحي، وذلك لمتابعة سير وانتظام العمل على أرض الواقع والعمل فورًا على حل أى مشكلات أو معوقات، من أجل تقديم خدمات أفضل ومتميزة للمواطنين .

وأشار إلى تأمين البوابات الرئيسية والأسوار لجميع محطات مياه الشرب والصرف الصحي، والتأكيد على تواجد الورديات فى التوقيتات المحددة لكل دورية وتكليف الادارة العامة للمتابعة والامن بالجان مرور للمتابعة اليومية على المحطات والشبكات .

وشدد على وجود غرفة طوارئ مركزية برئاسته لاستقبال جميع شكاوى السادة المواطنين تم تخصيص الخط الساخن 125 يعمل على مدار 24 ساعة لتلقى شكاوى وبلاغات المواطنين والعمل على حلها بجميع مراكز ومدن المحافظة فى حينه .مياه الغربية تستعد لاستقبال عيد الأضحى المبارك وترفع درجة الاستعداد القصوى.