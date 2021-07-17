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"معلومات الوزراء": مصر من أفضل 10 دول تنافسية فى مجال مهارات الأعمال

السبت، 17 يوليه 2021 10:51 ص
"معلومات الوزراء": مصر من أفضل 10 دول تنافسية فى مجال مهارات الأعمال انفوجراف مركز المعلومات بمجلس الوزراء
كتبت هند مختار

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رصد مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار تحسن وضع مصر في تقرير المهارات العالمي الصادر عن مؤسسة كورسيرا في يونيو 2021؛ حيث جاءت فيه مصر ضمن أفضل 10 دول تنافسية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وفي الترتيب الـ 47 من بين 108 دولة عالميًّا في مجال مهارات الأعمال.
 
ويعتمد التقرير في منهجيته على تصنيف كفاءة المهارات ذات الأثر المستقبلي، أي المهارات في مجالات الأعمال والتكنولوجيا وعلوم البيانات، من خلال 4 فئات؛ وهي: فئة الدول المتطورة، وفئة الدول التنافسية، وفئة الدول الناشئة، وفئة الدول المتأخرة.
 
وجاءت مصر في فئة الدول التنافسية في مجالي؛ الأعمال وعلوم البيانات، بترتيب 47 و49 على التوالي، بينما استقرت في فئة الدول الناشئة في مجال التكنولوجيا محتلة الترتيب 61.
 

مهارات الأعمال

الحكومة

مركز المعلومات

مجلس الوزراء

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