مراسم عسكرية لدفن رفات مقاتل أمريكي فقد حياته في الحرب الكورية

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تتسلم الولايات المتحدة خلال الأيام القليلة القادمة رفات الجندي الـ55 من مفقودى الحرب الكورية الأمريكية وذلك بعد 70 عاما من اختفائه في الحرب الكورية، سيتم دفنه في مراسم عسكرية في ولاية كارولينا الجنوبية حديث مسقط رأسه.



وقالت دورية " ارمي تايمز " الأمريكية المتخصصة بشئون المحاربين القدامى، إن رفات الجندي الأمريكي لويس جروسي المتوفى في سن الـ18 قد تم الترتيب لاستعادته فور انتهاء اختبارات الحامض النووي على رفاته الموجودة حاليا في مختبر بكوريا الجنوبية، وسيتم دفنه في مراسم عسكرية فى ولاية كارولينا الجنوبية حديث مسقط رأسه فى مراسم تكريمية قبل نهاية الشهر الجاري، وذلك تخليدا لذكرى المحاربين القدامى.



ويشار إلى أن الجندي الأمريكي لويس جروسي كان قد قيد في السجلات العسكرية الأمريكية كمفقود في الأول من ديسمبر 1950 بعد أن هاجمته قوة كورية مسلحة بالقرب من منطقة خزان شوسين بشمال كوريا، ثم اختفى من بعدها حيث لم يورد ضمن قوائم الأسرى الأمريكيين، وبرغم عدم الاستدلال على مصيره إلا أن الولايات المتحدة لم تتخلى عن قضية استعادة رفات جروسي وغيره من رفات عشرات العسكريين الأمريكيين المفقودين مثله.



وأوضحت المجلة أنه في السابع و العشرين من يوليو العام 2018 كانت قضية استعادة رفات المفقودين الأمريكيين في الحرب الكورية مطروحة على طاولة مباحثات القمة التي جمعت لأول مرة زعيما الولايات المتحدة وكوريا الشمالية انذاك حيث تم الاتفاق على قيام بيونج يانج بإعادة ما لديها من رفات الجنود الأمريكيين وهو ما التزمت به كوريا الشمالية لرئيس الولايات المتحدة السابق دونالد ترامب.



و خلال الفترة التي تلت قمة يوليو 2018 بين الرئيس الأمريكي ترامب و نظيره الكوري الجنوبي تسلمت واشنطن من بيونج يانج 54 حاوية تضم رفات جنود أمريكيين نقلتها طائرات نقل عسكرية تتبع كوريا الجنوبية نظرا لفرض حظر جوي على دخول الطائرات الكورية الشمالية إلى الأراضي الأمريكية، وبذلك سيكون الجندي الأمريكي لويس جروسي هو الجندى الـ55 الذى ستحتضن الأراضي الأمريكية رفاته بعد طول غياب.