محافظ كفر الشيخ: الدولة تكرم المبدعين فى كافة المجالات بينهم فايزة حلوسة

كفر الشيخ – محمد سليمان

قال اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، إن الدولة حريصة على تكريم المتميزين فى أعمالهم، وبكافة المجالات، وهذا ظهراً واضحاً فى تكريم الرئيس عبدالفتاح السيسى، للعديد من أبناء مصر المتميزين والمبدعين فى كافة المجالات، ومن بينهم فايزة عبده حلوسة"، ابنة قرية القصابى التابعة لمركز سيدى سالم ، سائقة نصف النقل، والتى تم عرض صورتها أثناء انعقاد المؤتمر الأول للمشروع القومى حياة كريمة، كنموذج للمرأة المصرية المكافحة.

وأضاف محافظ كفر الشيخ، فايزة حلوسة نموذج من آلاف النماذج للمرأة المصرية المكافحة، فتحية اعتزاز وتقدير للمرأة المصرية المكافحة .

يذكر أن فايزة عبده حسن حلوسة، من قرية القصابي، التابعة لمركز سيدى سالم فى كفر الشيخ، تعمل سائق سيارة نقل ثقيل، ونشأت فى أسرة فقيرة مكونة من 9 أفراد، الأب، والأم، و 6 بنات، وولد واحد، وتحملت المسئولية وعمرها 11 عامًا.

عملت الأسطى فايزة وهى فى ذاك السن فى مهن متعددة بدأت فى الزراعات لجنى القطن، وشتل الأرز، ومصانع الطوب فكانت تنقل الطوب فوق رأسها، وتُحمله على السيارات، وفى المعمار تحمل مواد البناء المخلوطة، وتصعد بها على السقالات، وكذا عملت مساعدة فى بناء المنازل.

يعود عملها فى مهنة قيادة سيارات النقل عندما بدأت مساعدة سائق "تباعة" على سيارة أحد أصحاب مصانع الطوب التى كانت تعمل فى مصنعه، وتعلمت قيادة السيارات، منها السيارات الجامبو، وقادتها فى مصنع الطوب، وكانت تنتقل بين قرى محافظة البحيرة، وعدد من أحياء الإسكندرية، ويبدأ عملها من الساعة 3 فجرًا إلى الرابعة عصرًا، وربما أكثر من ذلك.