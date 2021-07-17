اليوم السابع
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السبت، 17 يوليه 2021 05:13 ص
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محافظ شمال سيناء يشكل غرفة عمليات لمتابعة شكاوى المواطنين خلال عيد الأضحى

السبت، 17 يوليه 2021 05:00 ص
محافظ شمال سيناء يشكل غرفة عمليات لمتابعة شكاوى المواطنين خلال عيد الأضحى اللواء عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء
شمال سيناء - محمد حسين

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قرر اللواء عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، تشكيل غرفة عمليات رئيسية بديوان المحافظة، وغرف فرعية بمجالس المدن للوقوف على كافة شكاوى المواطنين خلال فترة العيد وحلها بالتنسيق مع كافة الجهات الخدمية والمعنية.

وقال محافظ شمال سيناء، إنه وجه بتجهيز وإعداد غرفة العمليات الفرعية بكل جهة لتلقى أى شكاوى أو بلاغات من المواطنين ومتابعة غرفة العمليات بالديوان العام بتقرير بالأحداث اليومية، ورفع درجة الاستعداد لمواجهة أي أحداث طارئة.

وأضاف أن المصالح المعنية بخدمة المواطنين سيتم توزيع فترات حضور الموظفين بها بالتناوب، وتكثيف حملات يومية من رؤساء مجالس المدن ومأمورى أقسام الشرطة لتطبيق الإجراءات الاحترازية لمجابهة فيروس كورونا المستجد واتخاذ كافة الاجراءات القانونية للمخالفين.


شمال سيناء

عيد الاضحى

سيناء

محافظ شمال سيناء

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