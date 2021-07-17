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محافظ الجيزة يتابع أعمال التطوير بشوارع البحر الأعظم والزمر وخاتم المرسلين

السبت، 17 يوليه 2021 10:52 ص
محافظ الجيزة يتابع أعمال التطوير بشوارع البحر الأعظم والزمر وخاتم المرسلين محافظ الجيزة يتابع أعمال التطوير بشوارع البحر الأعظم والزمر وخاتم المرسلين وترسا وسفنكس
كتب ـ سيد الخلفاوى

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تفقد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة أعمال التطوير الجاري تنفيذها بشوارع النيل و البحر الأعظم والزمر وخاتم المرسلين وترسا وسفنكس والمريوطية بنطاق أحياء الدقى والعجوزة وجنوب والعمرانية والطالبية والهرم وذلك فى إطار المتابعات الدورية التى يجريها المحافظ للوقوف على نسب تنفيذ أعمال التطوير الشامله التى تشهدها تلك المحاور الحيوية .
 
ووجه المحافظ خلال تفقده شارع البحر الأعظم بسرعة الانتهاء من أعمال تركيب الإنترلوك والتنسيق العام لأرصفة المشاة وأماكن انتظار السيارات، كما شدد علي رئيس حي جنوب بالتنسيق مع الشركة المنفذة ورفع المخلفات أولا بأول مع المتابعة الدورية للأعمال، مؤكداً على ضرورة إزالة أى تعديات تابعة للمنشآت المتواجدة بمسار الطريق وتحجب رؤية النيل بشارع البحر الأعظم ليتكامل مخطط التطوير بالشارع والذى تم تنفيذ طبقه الرصف بالعديد من القطاعات به وجارى الاستكمال .
 
وشملت جولة محافظ الجيزة تفقد طريق ترعة الزمر والساحات الكائنة أسفل محور الفريق كمال عامر (ترعة الزمر سابقا) نطاق مناطق نصر الدين وخاتم المرسلين بحي العمرانية موجها رئيس الحى برفع أي مخلفات خاصه بالأعمال أولا بأول واستغلال المساحات بالشكل الأمثل سواء فى إقامة أماكن لانتظار السيارات لعدم إعاقة الحركة المرورية أو إنشاء محال وأكشاك خدمية للمترددين على المنطقة مع استكمال تنسيق الأرصفة والفراغات ودعمها بالانترلوك لتسهيل حركة المشاه .
 
كما تفقد المحافظ كوبري ترسا الجديد للوقوف علي مواقع وضع أعمدة الإنارة بمسار الطريق، مشدداً أن تكون علي أعلي مستوي ويكون لها طابع جمالي وتحقق مستوي إنارة جيد بالطريق، بالإضافة إلي متابعة نسب تنفيذ أعمال الرصف للطريق أسفل الكوبري للوقوف علي جودة الأعمال المنفذة.
 
موجهاً رئيس حى الطالبية بمراجعة الأعمال والتنسيق مع الشركة المنفذة لتلافى بعض الملاحظات فى التنفيذ .
 
 وتابع محافظ الجيزة نسب أعمال التطوير بالجزيرة الوسطي بطول شارع محمد أنور السادات (ترسا سابقا) وإجراء التنسيق الجمالي لها معرباً عن عدم رضاءة من تأخر الجدول الزمنى للأعمال وعدم تنفيذها بالشكل الأمثل مشدداً على رئيس الحى بعدم الإستلام قبل التأكد من التنفيذ وفقا للمواصفات المحددة.
 
واستعرض المحافظ أعمال استكمال رصف محور محمد أنور السادات والمؤدى الى كوبرى المريوطية الطائر، موجهاً رئيس حى الهرم بضرورة الانتهاء من الرصف بالتوازى مع إنشاء أرصفة المشاة مع إجراء التنسيق العام والجمالى بطول الشارع .
 
واختتم محافظ الجيزة جولته بتفقد مشروع إقامة وتطوير كبارى المشاة والسيارات بترعة المريوطية لتسهيل حركة المواطنين من وإلى البر الشرقى والغربى للطريق أمام إستوديو مصر حيث تم الانتهاء من الأعمال الخرسانية ووضع الكمرات الخاصه بالكوبرى وجارى الإستكمال .
 
رافق المحافظ خلال جولته اللواء علاء بدران السكرتير العام ورئيس جهاز التفتيش ورؤساء أحياء الدقى وجنوب والعمرانية والطالبية والهرم وأبو النمرس .
 
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الجيزة

رصف الطرق

شارع النيل

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