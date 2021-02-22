نفت الحكومة ما تردد من أنباء عن اقتصار المشروع القومى لتطوير القرى ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" على رصف شوارع القرى ببلاط "الإنترلوك".
الحكومة تنفى اقتصار تطوير القرى على رصف الشوارع ببلاط "الإنترلوك"الإثنين، 22 فبراير 2021 11:39 ص
الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء
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