اليوم السابع
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الحكومة تنفى اقتصار تطوير القرى على رصف الشوارع ببلاط "الإنترلوك"

الإثنين، 22 فبراير 2021 11:39 ص
الحكومة تنفى اقتصار تطوير القرى على رصف الشوارع ببلاط "الإنترلوك" الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء
كتبت ــ هند مختار

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نفت الحكومة ما تردد من أنباء عن اقتصار المشروع القومى لتطوير القرى ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" على رصف شوارع القرى ببلاط "الإنترلوك". 
 
 
 

حياة كريمة

تطوير القرى

الحكومة

المركز الاعلامى

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