الحكومة تنفى اقتصار تطوير القرى على رصف الشوارع ببلاط "الإنترلوك"

كتبت ــ هند مختار

نفت الحكومة ما تردد من أنباء عن اقتصار المشروع القومى لتطوير القرى ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" على رصف شوارع القرى ببلاط "الإنترلوك".