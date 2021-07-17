محافظ البحيرة يفتتح 4 معارض للسلع الغذائية واللحوم بأسعار مخفضة

البحيرة - ناصر جودة

افتتح اللواء هشام آمنة - محافظ البحيرة ، اليوم السبت، معرض السلع الغذائية واللحوم الذى نظمته الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبو حمص ومديرية التموين، بالتنسيق مع مؤسسات المجتمع المدنى بوسط المدينة استعداداً لاستقبال عيد الأضحى المبارك .

وأكد محافظ البحيرة، استمرار الدعم والعمل على توفير كافة السلع الغذائية واللحوم بالإسعار الاقتصادية ، مشيراً أنه يتم توفير اللحوم البلدية بكافة المعارض والمنافذ بسعر 100 جنية للكيلو، بما يقل بنسبة 40% عن مثيلاتها، وكذا توفر الفاكهة والخضروات والمواد الغذائية بأسعار تقل من 20 إلى 25%، حيث يتم بيع اللحوم البلدى الطازجة بالأسعار المخفضة تحت إشراف الطب البيطرى ومديرية التموين .

وأضاف اللواء هشام آمنة، أنه تم رفع درجة الاستعداد بكافة المرافق والجهات لاستقبال عيد الأضحى المبارك وتوافر الوقود وكافة السلع الغذائية والمستلزمات، مشيرا إلى أن المعرض يعد ثانى معرض يتم افتتاحه خلال أسبوع بعد افتتاح معرض دمنهور ضمن الجهود التى تقوم بها المحافظة لتوفير السلع الغذائية بأسعار إقتصادية والقضاء على جشع بعض المحتكرين ومنع غلاء أسعار والتوسع فى فتح المنافذ بجميع المراكز والمدن.

وأعلن، أنه سيتم اليوم افتتاح معرضين آخرين بكفر الدوار وإيتاى البارود ليصبح إجمالى عدد المعارض 4 بالإضافة إلى 3118 منفذ منتشرة بمدن ومراكز وقرى المحافظة وتوفير 20 سيارة متحركة ، للوصول إلى المناطق النائية للمساهمة فى تخفيف الاعباء عن كاهل المواطنين .

وتفقد اللواء هشام آمنه محافظ البحيرة ، المعرض وأشاد بجودة وأسعار المنتجات ومدى إقبال المواطنين وفرحتهم ، ووجه بإستمرار فتح المعرض طوال أيام عيد الأضحى ومتابعة الكميات المطلوبة يومياً مع الإلتزام بتطبيق كافة الإجراءات الوقائية والإحترازية .

رافق المحافظ المهندس حازم الأشمونى - السكرتير العام واللواء محمد شوقى بدر السكرتير المساعد ، واللواء مدحت الزغد رئيس مدينة أبو حمص ، مجدى الخضر - وكيل وزارة التموين ، حسنى عباسى مدير مديرية الطب البيطرى وممثلى منظمات المجتمع المدنى والجمعيات الأهلية المشاركة .

وذلك تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى - رئيس الجمهورية، بالتوسع فى فتح منافذ بيع السلع الأساسية لتوفير المواد الغذائية بالأسعار الإقتصادية والمخفضة لمواجهة الغلاء ولتخفيف ورفع المعاناة عن كاهل المواطنين ومحدودى الدخل .



سوق اللحوم



محافظ البحيرة يتفقد الاسواق بعد افتتاحها



محافظ البحيرة يتفقد سوق الاغذية والخضراوات