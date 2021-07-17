محافظ البحيرة يفتتح معرض السلع الغذائية بأسعار مخفضة فى إيتاى البارود.. صور

البحيرة - ناصر جودة

افتتح اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة معرض السلع الغذائية واللحوم الذى نظمته الوحدة المحلية لمركز ومدينة إيتاى البارود ومديرية التموين والغرفة التجارية بوسط المدينة استعدادا لاستقبال عيد الأضحى المبارك.

وأكد المحافظ استمرار الدعم والعمل على توفير كافة السلع الغذائية واللحوم بالأسعار الاقتصادية مشيرا إلى انه يتم توفير اللحوم البلدية بكافة المعارض والمنافذ بسعر 100 جنيه للكيلو بما يقل بنسبة 40% عن مثيلاتها وكذا توفر الفاكهة والخضراوات والمواد الغذائية والملابس بأسعار تقل عن مثيلاتها من 20 إلى 25%، حيث يتم بيع اللحوم البلدى الطازجة بالأسعار المخفضة تحت إشراف الطب البيطرى ومديرية التموين.

وأضاف المحافظ انه تم رفع درجة الاستعداد بكافة المرافق والجهات لاستقبال عيد الاضحى المبارك وتوافر الوقود وكافة السلع الغذائية والمستلزمات، كما انه تم التنسيق مع مديرية الامن وكافة الجهات المعنية لتكثيف الحملات على الاسواق والمحال والمخابز لضبط الاسواق وردع المخالفين وضبط الحركة المروية، مشيرا إلى أن المعرض يعد رابع معرض يتم افتتاحه خلال أسبوع بعد افتتاح معرض دمنهور منذ أيام وافتتاح 3 معارض اليوم بأبو حمص وكفر الدوار وإيتاى البارود ضمن الجهود التى تقوم بها المحافظة لتوفير السلع الغذائية بأسعار اقتصادية والقضاء على جشع بعض المحتكرين ومنع غلاء أسعار والتوسع فى فتح المنافذ بجميع المراكز والمدن بالإضافة إلى 3118 منفذا منتشرة بمدن ومراكز وقرى المحافظة وتوفير 20 سيارة متحركة للوصول الى المناطق النائية للمساهمة فى تخفيف الاعباء عن كاهل المواطنين.

وتفقد المحافظ المعرض وأشاد بجودة وأسعار المنتجات ومدى إقبال المواطنين وفرحتهم ووجه باستمرار فتح المعرض طوال أيام عيد الأضحى ومتابعة الكميات المطلوبة يومياً مع الالتزام بتطبيق كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية.