اليوم السابع
Ads
السبت، 17 يوليه 2021 08:33 ص
أكرم القصاص
الرئيسية تقارير مصرية

"لو شغال بالقطاع الخاص".. هل من حقك أجر مقابل العمل بإجازة عيد الأضحى؟

السبت، 17 يوليه 2021 07:00 ص
"لو شغال بالقطاع الخاص".. هل من حقك أجر مقابل العمل بإجازة عيد الأضحى؟ وزارة القوى العاملة
كتبت آية دعبس

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أعلنت وزارة القوى العاملة منح العاملين بالقطاع الخاص إجازة مدفوعة الأجر من الإثنين 19 يوليو حتى الخميس 22 يوليو الجارى، بمناسبة عيد الأضحى المبارك وثورة 23 يوليو، موضحا أن الوقوف بعرفات وأول وثانى أيام عيد الأضحى المبارك، وعيد ثورة 23 يوليو إجازة بأجر كامل للعاملين بالقطاع الخاص.
 
ونص قرار إجازة عيد الفطر، وفق أحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، على منح العاملين بالقطاع الخاص إجازة مدفوعة، ولصاحب العمل تشغيل العامل فى هذه الأيام، إذا اقتضت ظروف العمل ذلك، مشيرة إلى استحقاق العامل فى هذه الحالة، بالإضافة إلى أجره عن هذا الأيام، مثليْ هذا الأجر.
 
وطالبت وزارة القوى العاملة، رؤساء الإدارات المركزية بالوزارة ومديرى المديريات بالمحافظات بالعمل على متابعة تنفيذ القرار. 
 
وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء قد أصدر قرارا بأن تكون الفترة من يوم الإثنين الموافق 19 يوليو الجاري حتى يوم السبت الموافق 24 يوليو الجاري، إجازة رسمية مدفوعة الأجر في  مع استمرار أعمال الامتحانات وفقا للمواعيد المقررة من قبل السلطة المختصة، وذلك بمناسبة عيد الأضحى المبارك وعيد ثورة 23 يوليو.

إجازة عيد الأضحى

إجازة عيد الأضحى بالقطاع الخاص

مقابل العمل باجازة العيد

قانون العمل

القوى العاملة

إجازة العيد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

تفاصيل إجازة العاملين بالقطاع الخاص بمناسبة عيد الأضحى وثورة 23 يوليو.. فيديو

الخميس، 15 يوليه 2021 06:00 ص

مجلس الوزراء يحدد أماكن إقامة شعائر صلاة عيد الأضحى.. فيديو

الخميس، 15 يوليه 2021 08:00 ص

حملات توعية لمياه البحر الأحمر بمناسبة عيد الأضحى.. تعرف عليها

الخميس، 15 يوليه 2021 10:26 ص

تعرف على مواعيد صلاة عيد الأضحى 2021 بمدن ومحافظات الجمهورية

الخميس، 15 يوليه 2021 10:55 ص

تعرف على مواعيد عمل البنوك فى أسبوع عيد الأضحى

الخميس، 15 يوليه 2021 11:25 ص

تعرف على استعدادات محافظ الغربية لاستقبال عيد الأضحى المبارك

الخميس، 15 يوليه 2021 11:07 ص

تعرف على موعد آخر سوق للجمال فى أسوان قبل عيد الأضحى

الخميس، 15 يوليه 2021 11:27 ص



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة