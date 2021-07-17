"لو شغال بالقطاع الخاص".. هل من حقك أجر مقابل العمل بإجازة عيد الأضحى؟

كتبت آية دعبس

أعلنت وزارة القوى العاملة منح العاملين بالقطاع الخاص إجازة مدفوعة الأجر من الإثنين 19 يوليو حتى الخميس 22 يوليو الجارى، بمناسبة عيد الأضحى المبارك وثورة 23 يوليو، موضحا أن الوقوف بعرفات وأول وثانى أيام عيد الأضحى المبارك، وعيد ثورة 23 يوليو إجازة بأجر كامل للعاملين بالقطاع الخاص.

ونص قرار إجازة عيد الفطر، وفق أحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، على منح العاملين بالقطاع الخاص إجازة مدفوعة، ولصاحب العمل تشغيل العامل فى هذه الأيام، إذا اقتضت ظروف العمل ذلك، مشيرة إلى استحقاق العامل فى هذه الحالة، بالإضافة إلى أجره عن هذا الأيام، مثليْ هذا الأجر.

وطالبت وزارة القوى العاملة، رؤساء الإدارات المركزية بالوزارة ومديرى المديريات بالمحافظات بالعمل على متابعة تنفيذ القرار.

وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء قد أصدر قرارا بأن تكون الفترة من يوم الإثنين الموافق 19 يوليو الجاري حتى يوم السبت الموافق 24 يوليو الجاري، إجازة رسمية مدفوعة الأجر في مع استمرار أعمال الامتحانات وفقا للمواعيد المقررة من قبل السلطة المختصة، وذلك بمناسبة عيد الأضحى المبارك وعيد ثورة 23 يوليو.