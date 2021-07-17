اليوم السابع
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كيانات شبابية تعلن انضمامها لـ"اتحاد شباب الجمهورية الجديدة": سنبذل قصارى جهدنا لتحقيق أهدافه

السبت، 17 يوليه 2021 04:56 م
كيانات شبابية تعلن انضمامها لـ"اتحاد شباب الجمهورية الجديدة": سنبذل قصارى جهدنا لتحقيق أهدافه مؤتمر حياة كريمة
كتب محمود العمرى

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أعلنت عدد من الكيانات الشبابية المختلفة، وعلى رأسها شباب 30 يونيو بناء وتنمية مصر، ويالا يا سيسي، والسياسي الشاب، وبكرة لينا، انضمامهم بشكل رسمي إلى "اتحاد شباب الجمهورية الجديدة"

وتقدمت الكيانات الشبابية بالشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي على دعوته لحضور المؤتمر الأول للمشروع القومي " حياة كريمة".

كما وجهوا الشكر إلى شباب البرنامج الرئاسي وخريجي الأكاديمية الوطنية للتدريب، ومسئولي حياة كريمة على حسن التنظيم وحسن العرض للمادة الفيلمية عن فعاليات مؤسسة حياة كريمة خلال عامين، معلنين عن تأييدهم وبشدة فكرة الكيان الجديد، وهو " اتحاد شباب الجمهورية الجديدة"، معلنين إنضمامهم إلى الكيان الجديد، متعهدا بأن يبذل قصارى جهده لتحقيق أهدافه، ورفعة وعلو مكانة هذا الكيان العظيم.

 

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السياسي الشاب

 

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يالا ياسيسي

 

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بكرة لينا

 

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شباب 30 يونيو

 

 


اتحاد شباب الجمهورية الجديدة

الجمهورية الجديدة

حياة كريمة

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