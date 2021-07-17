فيضانات أوروبا..البحرين تتضامن مع ألمانيا وهولندا وبلجيكا ولوكسمبورج

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أعلنت وزارة الخارجية البحرينية، اليوم السبت، تضامنها مع حكومات وشعوب ألمانيا وهولندا، وبلجيكا ولوكسمبورج، جراء الأحداث المأساوية الناتجة عن العواصف والفيضانات التي أصابتها، مما أدى إلى وفاة وإصابة عدد كبير من السكان ودمار وأضرار واسعة في الممتلكات.



وأعربت الخارجية - وفقا لوكالة الأنباء البحرينية - عن خالص تعازيها ومواساتها لتلك الدول وشعوبها الصديقة؛ لما سببته تلك العواصف من آلام وأحزان وخسائر، متمنية الشفاء العاجل للمصابين، وللدول الأوروبية الصديقة المتضررة الأمن والاستقرار والازدهار.