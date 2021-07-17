طلاء واجهات المبانى حول طريق الكباش ومعابد الكرنك بالأقصر.. صور

الأقصر - أحمد مرعى

قاد المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، اليوم السبت، جولة تفقدية لأعمال تطوير طريق المطار وتطوير المبانى وطلاء الواجهات حول معابد الكرنك وطريق الكباش بالأقصر، وذلك طبقاً لتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء بأنهاء أعمال طريق الكباش.



محافظ الاقصر يتابع أعمال التطوير

ووجه محافظ الأقصر خلال جولته، بسرعة الأنتهاء من الأعمال والحفاظ على الشكل الحضارى للمعبد والمبانى المتواجدة حولة، حيث شارك فى الجولة العميد طارق لطفى رئيس مدينة الأقصر، مهندس هانى طايع مدير منطقة تعمير الأقصر بالجهاز المركزى للتعمير بوزارة الإسكان، والمهندس أسعد مصطفى مدير المشروعات .



محافظ الاقصر

وكان الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، قام خلال الشهر الجارى، بجولة لمتابعة ما يتم تنفيذه من مشروعات تتعلق بترميم وإعادة إحياء المواقع والمناطق الأثرية والتاريخية على مستوى الجمهورية، حيث تفقد أعمال مشروع ترميم طريق الكباش بالأقصر، وكذا الأعمال الجارية بمعبدى الكرنك والأقصر، استعدادا لاحتفالية الافتتاح.



جانب من الجولة

واستهل رئيس الوزراء جولته فى طريق الكباش، ومعبد الكرنك بتجديد التأكيد على استمرار جهود كافة الأجهزة المعنية فى إعادة ترميم وإحياء المواقع والمناطق الأثرية والتاريخية، حفاظاً على ما تمتلكه مصر من كنوز وآثار، تحكى تاريخها العريق عبر مختلف العصور والحضارات، مشيراً إلى أن مشروع كشف وتجهيز مسار طريق الكباش بالأقصر يُعد من أهم المشروعات الأثرية التى تقوم الدولة بتنفيذها حالياً، حيث يستهدف تحويل الأقصر إلى أكبر متحف مفتوح فى العالم من خلال ربط معبد الكرنك ومعبد الأقصر ومعبد موت واطلال طبية القديمة الجارى الكشف عنها فى منطقة نجع ابو عصبة مع طريق المواكب الكبرى.