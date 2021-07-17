طقس الخليج.. استمرار الأمطار فى السعودية ومغبر فى الإمارات وحار فى الكويت

كتب : أحمد علوى

تتباين درجات الحرارة فى منطقة الخليج حيث تشهد السعودية استمرار فى الأمطار، ويكون الطقس مغبر فى الإماات وحار فى الكويت.

السعودية:

توقع المركز الوطنى للأرصاد الجوية السعودى أن يستمر اليوم السبت هطول الامطار الرعدية مصحوبة برياح نشطة تحد من مدى الرؤية الافقية وزخات من البرد على مناطق نجران، الرياض، الربع الخالي والأجزاء الجنوبية من منطقة الشرقية.

كما يتوقع تكون السحب الرعدية مصحوبة برياح نشطة على مرتفعات جازان وعسير قد تمتد الى مرتفعات الباحة. في حين يستمر نشاط الرياح السطحية تحد من مدى الرؤية الأفقية على الأجزاء الشرقية من منطقتي مكة المكرمة والمرتفعات الجنوبية الغربية .





الإمارات:

توقع المركز الوطني للأرصاد فى الأمارات أن يكون الطقس اليوم السبت مغبرا وغائما جزئياً إلى غائم أحياناً ويتخلله بعض السحب الركامية الممطرة على مناطق متفرقة، مع انخفاض آخر في درجات الحرارة، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً وتكون قوية مع السحب، مثيرة للغبار والأتربة تؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية، و حركة الرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية / 15 – 25 تصل إلى 40 كم/س.

و أوضح المركز في- بيانه اليومي- ان الموج في الخليج العربي يكون مضطربا وسيحدث المد الأول عند الساعة 18:53 والمد الثاني عند الساعة 06:05 و الجزر الأول عند الساعة 11:55 والجزر الثاني عند الساعة **:**..

وفي بحر عمان يكون الموج مضطربا و سيحدث المد الأول عند الساعة 14:36 و المد الثاني عند الساعة 03:59 و الجزر الاول عند الساعة 08:01 والجزر الثاني عند الساعة 21:44.

الكويت:

وفى الكويت يكون الطقس اليوم حار و رطب خاصة على المناطق الساحلية والرياح جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة 12 - 35 كم/ساعة و تظهر بعض السحب المتفرقة مع فرصة لتكون الضباب الخفيف في المساء .

وفى المساء حار إلى مائل للحرارة و رطب خاصة على المناطق الساحلية والرياح جنوبية شرقية إلى متقلبة الإتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة 08 - 28 كم/ساعة و تظهر بعض السحب العالية مع فرصة لتكون الضباب الخفيف على بعض المناطق