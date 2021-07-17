اليوم السابع
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صندوق مكافحة الإدمان يطلق مبادرة لتوعية المصطافين بأضرار تعاطى المخدرات.. صور

السبت، 17 يوليه 2021 01:48 م
صندوق مكافحة الإدمان يطلق مبادرة لتوعية المصطافين بأضرار تعاطى المخدرات.. صور مبادرة لتوعية المصطافين على الشواطئ بأضرار تعاطى المخدرات
كتب ـ مدحت وهبة

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أطلق صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، برئاسة الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى ورئيس مجلس إدارة الصندوق مبادرة للتوعية بأضرار تعاطى المخدرات، تستهدف المصطافين على الشواطئ والمدن بالمحافظات الساحلية وأسرهم وسط اتخاذ الإجراءات الاحترازية من جانب المتطوعين لدى الصندوق.

تستمر المبادرة على مدار شهرى يوليو وأغسطس وتستهدف شواطئ ومدن محافظات مطروح والإسكندرية، وبورسعيد ودمياط وكفر الشيخ"، وتستهدف توعية ما يقرب من 10 آلاف شاب من المصطافين على الشواطئ وأسرهم أسبوعيا، من خلال توزيع مطبوعات عن أضرار تعاطى المخدرات، وكذلك تصحيح المفاهيم المغلوطة والأفكار الخاطئة عن التعاطى من كون المخدرات تعمل على تنشيط الذاكرة، وتساعد على نسيان الهموم، وغيرها من المفاهيم الخاطئة لدى البعض خاصة الشباب .

وقال عمرو عثمان مساعد وزيرة التضامن، مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى، إن المبادرة تستهدف أيضا إلقاء الضوء على الخدمات التى يقدمها الخط الساخن لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان "16023 "وكذلك دور الأسر فى الاكتشاف المبكر للتعاطي، من خلال عدة عوامل، سواء كانت عوامل ظاهرية، مثل احمرار العين المستمر، وعدم الاتزان، وقلة الاستيعاب، وعدم اللامبالاه، وتغيير الأصدقاء، واختفاء مبلغ مالى من المنزل، أو الانفعال الشديد والغضب، أو الهدوء والانطواء، أو فى حالة مشاهدة الأسرة بعض أدوات التعاطى فى حجرة أبنائها، وكيفية تواصل الأسرة مع الخط الساخن "16023" لعلاج الإدمان مجانًا وفى سرية تامة.

ولاقت المبادرة قبولا كبيرًا من جانب المصطافين وأسرهم، حيث تفاعل معها الشباب ورددوا هتافات "أنت أقوى من المخدرات " كما قام المتطوعين لدى الصندوق بتوزيع مطبوعات على الشباب فى ميادين المحافظات الساحلية تتضمن الأضرار السلبية عن تعاطى المخدرات.

 
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صندوق مكافحة الإدمان

توعية المصطافين باضرار تعاطى المخدرات

علاج مرضى الادمان

أضرار تعاطى المخدرات

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