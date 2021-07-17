اليوم السابع
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السبت، 17 يوليه 2021 12:56 م
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صحة بورسعيد: رفع درجة الاستعداد القصوى تزامنا مع حلول عيد الأضحى المبارك

السبت، 17 يوليه 2021 12:17 م
صحة بورسعيد: رفع درجة الاستعداد القصوى تزامنا مع حلول عيد الأضحى المبارك مديرية الشئون الصحية
بورسعيد - محمد عزام

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أكد الدكتور أحمد حسن أبو هاشم، وكيل وزارة الصحة ببورسعيد، أنه قد تقرر رفع درجة الاستعداد بكافة منافذ تقديم الخدمة التابعة للمديرية بداية من غد الأحد ولحين انتهاء الاحتفالات بعيد الأضحى المبارك وانتهاء الإجازات، وتشمل الاستعدادات زيادة أعداد الأطقم الطبية وخاصة بأقسام الطوارئ، والتأكيد على توافر الأدوية والمستلزمات وأكياس الدم بكميات مضاعفة، والتأكد من توافر كافة الأمصال و اللقاحات.

وأضاف "أبو هاشم" فى بيان له، أن إدارة مراقبة الأغذية بالمديرية بدأت حملات المرور المكثف على المنشأت الغذائية بالمحافظة خاصة أماكن تصنيع  وبيع وحفظ و تداول اللحوم ومنتجاتها للتأكد من صلاحية المنتجات المعروضة وعدم تسرب أى منتجات غير صالحة للاستهلاك إلى السوق استغلالا للطلب المرتفع فى فترة الأعياد.

كما قامت إدارة صحة البيئة بتكثيف حملات لسحب عينات من محطات المياه وحمامات السباحة مع تكثيف المرور على المجازر للتأكد من النظافة واستيفاء كافة الاشتراطات الصحية، حيث سيتم انعقاد غرفة الأزمات والطوارئ على مدار الساعة لمتابعة أى مستجدات و التعامل معها.

 

 


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