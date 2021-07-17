اليوم السابع
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السبت، 17 يوليه 2021 12:58 م
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سعر اليورو اليوم السبت 17-7-2021 فى البنوك المصرية

السبت، 17 يوليه 2021 11:38 ص
سعر اليورو اليوم السبت 17-7-2021 فى البنوك المصرية اليورو
كتبت ريهام الباشا

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استقر سعر اليورو اليوم السبت 17-7-2021 أمام الجنيه المصرى، نظرا لعدم وجود تعاملات اليوم بالبنوك المصرية، مسجلا فى البنك الأهلى المصري 18.43جنيه للشراء، و18.62جنيه للبيع، وفى بنك البركة سجل 18.49 جنيه للشراء، و18.68 جنيه للبيع، أما فى مصرف أبو ظبى الإسلامى سجل 18.51 جنيه للشراء، و18.64جنيه للبيع.
 
ويقدم "اليوم السابع"، خدمة تشمل نشر أسعار العملات فى كافة البنوك المصرية والسوق المصرفى، وتشمل تحديث فورى للأسعار حال تغيرها.

وسجل سعر اليورو فى بعض البنوك كالتالى:

سعر اليورو فى البنك المركزى المصرى

18.46 جنيه للشراء.
 
18.58 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى البنك الأهلى المصرى

18.43 جنيه للشراء.
 
18.62 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى بنك مصر

18.44 جنيه للشراء.
 
18.62 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى بنك البركة

18.49 جنيه للشراء.
 
18.68 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى البنك التجارى الدولى cib

18.47 جنيه للشراء.
 
18.65 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى مصرف أبو ظبى الإسلامى

18.51 جنيه للشراء.
 
18.64 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى بنك الإسكندرية

18.45 جنيه للشراء.
 
18.64 جنيه للبيع.

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