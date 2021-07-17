رئيس وزراء ماليزيا: انخفاض حاد في الحالات الخطيرة بعد التطعيم بلقاح كورونا

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أكد رئيس الوزراء الماليزي محي الدين ياسين، أن بيانات التطعيم ضد فيروس كورونا أظهرت نجحا في خفض عدد حالات الإصابة الخطيرة بالفيروس في البلاد بشكل حاد.



ونقلت صحيفة ذا ستار الماليزية، اليوم السبت، عن رئيس الوزراء قوله "إن هذا يتضح من الأرقام الخاصة بقبول كبار السن في الفئتين الرابعة والخامسة من الحالات بمستشفى سنغاي بولوه، والتي انخفضت بأكثر من 50 % خلال الشهر الماضي".



وأضاف "بدأ الآن يظهر التأثير الإيجابي للتطعيم"، مشيرا إلى أن التأثير الإيجابي للتطعيم شوهد أيضًا بين موظفي وزارة الصحة، الذين تم تطعيمهم في وقت سابق في إطار المرحلة الأولى من اللقاح، والتي تم إطلاقها في فبراير الماضي.



ولفت إلى أن 1.26% فقط من موظفي وزارة الصحة أصيبوا بفيروس كورونا بعد أن تم تطعيمهم بشكل كامل، فيما عانى 99.8% منهم فقط من أعراض خفيفة أو لم تظهر عليهم أعراض ولم يكن أي منهم في الفئة الخامسة.



واستهدفت ماليزيا 9.4 مليون من كبار السن والفئات الضعيفة المصابة بأمراض مصاحبة والأشخاص ذوي الإعاقة للتطعيم في إطار المرحلة الثانية من البرنامج الوطني للتحصين ضد كوفيد -19 خلال الفترة من 19 أبريل إلى أغسطس المقبل.



تجدر الإشارة إلى أن فيروس كورونا هو مرض من خمس فئات، الفئة الأولى هي الأخف، والفئة الخامسة هي الأكثر خطورة.



وسجلت ماليزيا اليوم السبت 12 ألفا و528 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 905 آلاف و851 حالة، كما سجلت 138 حالة وفاة ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 6 آلاف و866 حالة .



وقال مدير عام الصحة الماليزية، في تغريدة عبر حسابه على "تويتر"، إن ولاية سيلانجور سجلت 4 آلاف و985 إصابة جديدة، وهي الحصيلة الأعلى على مستوى الولايات، تليها كوالالمبور بـ 1740 إصابة.

وأشارت بيانات الوزارة إلى تعافي 6 آلاف و629 شخصا من الإصابة بكوفيد-19 ليرتفع العدد الإجمالي للمتعافين في البلاد إلى 779 ألفا و171 شخصا.