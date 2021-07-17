رئيس وزراء تايلاند يوجه القوات المسلحة والشرطة بالمشاركة في اختبارات الكشف عن كورونا

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وجه رئيس الوزراء التايلاندي برايوث تشان أوتشا، القوات المسلحة والشرطة بالمشاركة في إجراء اختبارات الكشف عن فيروس كورونا في البيوت في المناطق الأكثر تضرررًا من الوباء في أنحاء العاصمة بانكوك.



وقالت مصادر مطلعة، حسبما أوردت صحيفة (بانكوك بوست) التايلاندية، اليوم السبت، إن هذه الخطوة تهدف إلى العثور على المصابين بكورونا وعزلهم لمكافحة الانتشار المتزايد للفيروس في العاصمة.



وأشارت الصحيفة، إلى أنه سيتم إرسال أكثر من 200 فرقة من فرق الانتشار السريع في أنحاء بانكوك والمقاطعات المجاورة، حيث ستتوجه الفرق إلى المنازل لتقديم خدمة اختبار الكشف عن الإصابة بكورونا مجانًا،وسيتم نقل من يتم التأكد من إصابتهم بالفيروس وتظهر عليه أعراض شديدة إلى أقرب مستشفى ميداني وسيتم إخضاع المخالطين لهم للعزل الذاتي مع مراقبة حالتهم الصحية.