اليوم السابع
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السبت، 17 يوليه 2021 12:55 م
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رئيس مدينة أشمون يؤكد استلامه حديقة أبو رقبة النموذجية.. صور

السبت، 17 يوليه 2021 12:36 م
رئيس مدينة أشمون يؤكد استلامه حديقة أبو رقبة النموذجية.. صور رئيس مدينة أشمون يفتتح حديقة أبو رقبة
المنوفية - محمد فتحى

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أكد المهندس سامى سرور رئيس مركز ومدينة أشمون، أنه تم استلام حديقة أبو رقبة النموذجية من هيئة الأبنية التعليمية بالمنوفية والشركة المنفذة، بعد أن تم الانتهاء من أعمال الإنشاء الخاصة بها على موقع مصرف أبو رقبة التابع للوحدة المحلية بقورص، وذلك بحضور  حسام حسن نائب رئيس مركز ومدينة أشمون لشئون القرى، إيناس إبراهيم سكرتير الوحدة المحلية بقورص، و مهندسى هيئة الأبنية التعليمية بالمنوفية والشركة المنفذة ،حيث تم إنشاء هذه الحديقة على مساحة 2000 م²وفقا لأحدث التصميمات والمعايير التكنولوجية بما يتناسب مع طبيعة وعراقة مواطنى مركز أشمون ، ولتوفير أماكن جديدة للمتنزهين والمترددين من المواطنين وتوفير سبل الراحة لهم.

استلام حديقة أبو رقبة النموذجية
استلام حديقة أبو رقبة النموذجية

وأضاف سرور أن هذا الإنشاء لحديقة أبو رقبة النموذجية جاء فى إطار خطة محافظة المنوفية لإنشاء وتطوير الحدائق والمساهمة فى إحداث واجهه حضارية ولمسة جمالية تليق بمكانة أشمون وإظهار المظهر الجمالى و الحضارى لمداخل ومخارج المدينة ، مؤكداً أن أعمال الإنشاء والتطوير والتجميل مستمرة لتقديم أفضل الخدمات لأهالى أشمون.

افتتاح الحديقة
افتتاح الحديقة

يأتى ذلك فى إطار ما يشهده مركز أشمون من طفرة كبيرة فى أعمال الإنشاء والتطوير والتجميل للنهوض والارتقاء بمستوى الحدائق والميادين وإضفاء المنظر الجمالى و الحضارى للطرق والشوارع .

 

جانب من الافتتاح
جانب من الافتتاح
حديقة أبو رقبة
حديقة أبو رقبة

 

 


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