رئيس جامعة طنطا: نظمنا 11 قافلة طبية و14 زراعية وبيطرية و40 اجتماعية بالقرى

الغربيــــة _ عادل ضرة

‏أعلن الدكتور محمود ذكى رئيس جامعة طنطا، اليوم السبت، أنه تم إعداد خطة متكاملة ‏لمساهمة الجامعة فى المبادرة الرئاسية "حياة كريمة " لتطوير وتنمية قرى الريف المصرى، مؤكداً أنه المشروع الأضخم فى مصر فى العصر الحديث والذى يستهدف تطوير 4584 قرية فى جميع المحافظات بسواعد المصريبن بتكلفة 700 مليار جنيه، والارتقاء بالمستوى الاجتماعى و الصحى و التعليمى و الاقتصادى والسكنى لتلك القرى، وكذلك القضاء على الفقر كما يستهدف الاستثمار فى تنمية وبناء الإنسان المصرى.

وأوضح رئيس الجامعة، أن الخطة تتضمن توجيه عدد كبير من القوافل الطبية والبيطرية والزراعية والاجتماعية والرياضية والتوعوية إلى القرى الأكثر احتياجًا بمحافظة الغربية، مشيراً إلى أن الخطة تستهدف تنظيم 28 قافلة طبية خلال عام 2021 بتكلفة 8 مليون جنية و250 ألف جنيه، مؤكداً أنه تم اطلاق عدد 11 قافلة طبية كبرى منها الى القرى والنجوع بالمحافظة منذ شهر يناير الماضى وحتى منتصف يوليو الجارى حيث قامت تلك القوافل بتوقيع الكشف الطبى على المرضى بالقرى الأكثر احتياجًا وصرف الدواء بالمجان، كما تستهدف الخطة تنفيذ 25 قافلة بيطرية بتكلفة اجمالية تبلغ 375 الف جنية ، تم تنظيم 10 قوافل منها خلال ذات الفترة وسيتم تنظيم 15 قافلة أخرى قبل نهاية ديسمبر القادم ، كما تم تنظيم ٤ قوافل زراعية ونستهدف تنفيذ ٦قوافل اخرى قبل نهاية العام.

وأضاف محمود ذكى، أن الجامعة نظمت أيضا عدد 40 قوافل اجتماعية و4 قوافل رياضية و11 قوافل توعويوية بالقرى الأكثر احتياجا خلال 7 شهور فى 2021.