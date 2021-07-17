رئيس جامعة بنها: الدولة دعمت مراكز الاختبارات الإلكترونية بالملايين.. صور

القليوبية إبراهيم سالم

تفقد الدكتور ناصر الجيزاوى القائم بأعمال رئيس جامعة بنها، والدكتور معوض الخولى رئيس جامعة المنصورة الجديدة الأهلية، اختبارات القبول بالجامعات الأهلية، والتى يتم تنظيمها برعاية الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بمركز الاختبارات المركزية الإلكترونية ببنها.

جاء ذلك بحضور الدكتور تامر سمير نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور جمال سوسة المشرف على قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وشيرين شوقى أمين عام الجامعة، والدكتور محمد عبد الفتاح مدير المركز، ورفعت نان أمين الجامعة المساعد للشئون الإدارية، وأيمن بيومى أمين الجامعة المساعد للشئون المالية.

وتفقد "الجيزاوى" و"الخولى"، ونواب رئيس الجامعة والحاضرين، قاعات المعامل والاطمئنان على سير اختبارات الطلاب للقبول في الجامعات الأهلية وهى: "الملك سلمان، الجلالة، العلمين، المنصورة الجديدة"، والتى انطلقت، اليوم السبت، داخل عدد من مراكز الاختبارات بالجامعات.

من جانبه قال القائم بأعمال رئيس جامعة بنها، إن الدولة دعمت مراكز الاختبارات الإلكترونية بالجامعات المصرية بملايين الجنيهات، وتم تجهيزها تكنولوجيا على أعلى مستوى وتستثمرها حاليا لخدمة اختبارات القبول وطلاب الجامعات.

وأوضح رئيس جامعة المنصورة الجديدة، أن هناك دعما غير محدودا للجامعات الأهلية من جانب الدولة بهدف إعداد خريج متميز مؤهل على مواكبة متطلبات سوق العمل المحلية والاقليمية والدولية.

وأضاف الدكتور تامر سمير نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم، أن مركز الاختبارات المركزية الإلكترونية بجامعة بنها يحتوي على 13 معمل للحاسب الآلي، بسعة 650 جهاز، ومعملين مخصصين للعزل وغرفة تحكم رئيسية تحتوى على أجهزة الخوادم ومراقبة الكاميرات ووحدة UPS.

يذكر أن المركز مزود بعدد 23 كاميرا مراقبة وإنترنت فائق السرعة وتم تنصيب نظام MCKL لإدارة الاختبارات الإلكترونية وهو نظام إتاحة المجلس الأعلى للجامعات، بالإضافة إلى معمل خاص لتعامل أعضاء هيئة التدريس مع نظام الاختبارات.

جانب من الجولة



رئيسا جامعتى المنصورة وبنها خلال الجولة