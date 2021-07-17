حريق بمجلس مدينة دكرنس بالدقهلية وسيارات الدفاع المدني تحاول السيطرة

الدقهلية شريف الديب

شب حريق داخل مكتب رئيس مجلس مدينة دكرنس بمحافظة الدقهلية، وظهرت ألسنة اللهب من شباك مكتب رئيسة المجلس ، ومن المرجح أن يكون سبب الحريق ماس كهربائي.

وتلقى اللواء رأفت عبد الباعث مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء مصطفي كمال مدير مباحث المديرية ، بورود بلاغ من شرطة النجدة الى مأمور مركز دكرنس بنشوب حريق داخل مكتب امال بركات رئيسة مجلس ومدينة دكرنس.

وعلى الفور انتقل ضباط مباحث المركز إلى مكان البلاغ ، وتم الدفع بسيارات الدفاع المدني للسيطرة على الحريق، وتبين أن المكتب بالدور الثالث بديوان عام مجلس المدينة ورجحت الأجهزة الأمنية أن يكون سبب الحريق هو ماس كهربائي لأحد أجهزة التكييف بالمكتب ، وقد أشار أحد العاملين بالمجلس أن الحريق شب بعد رحيل رئيسة المجلس بفترة وجيزة ، وجاري التعامل والسيطرة على الحريق قبل أن يمتد إلى باقي أجزاء المبنى.