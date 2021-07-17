جبهة تحرير تيجراي تعلن إطلاق سراح 1000 جندي تابع للحكومة الإثيوبية

أ ش أ

أعلنت الجبهة الشعبية لتحرير تيجراي إطلاق سراح 1000 جندي من القوات الحكومية الإثيوبية كانوا في الأسر منذ أسابيع.

وسيطرت الجبهة الشعبية لتحرير تيجراي على العاصمة الإقليمية ميكيلي بعد أسابيع من القتال للسيطرة عليه، وفقا لصحيفة نيشن الكينية.

وفي مقطع فيديو نشرته المجموعة عبر فيسبوك ظهر مئات من جنود قوات الدفاع الوطني الإثيوبية وهم يُنقلون في عدة شاحنات للخروج عبر ممر غير معروف.

ولم يتضح على الفور ما إذا كان تم تسليم أسرى الحرب هؤلاء إلى اللجنة الدولية للصليب الأحمر.

ولا يزال لدى الجبهة الشعبية لتحرير تيجراي ما يصل إلى 10 آلاف أسير من الجيش الاثيوبي، معظمهم تم أسرهم في العمليات العسكرية الأخيرة التي شنت لاستعادة ميكيلي.