توافد طلاب الثانوية على اللجان لأداء امتحان الكيمياء بالغربية.. لايف

الغربيــــة_ عادل ضرة

توافد طلاب الشعبة العلمية على لجان امتحانات الثانوية العامة لأداء امتحان مادة الكيمياء وسط إجراءات احترازية ووقائية مكثفة بجميع اللجان وتوزيع الكمامات والمطهرات على الطلاب، والتنبيه عليهم بعدم اصطحاب التليفونات المحمولة نهائيا داخل اللجان مع توفير بوابة تعقيم امام مدخل اللجان.



توافد الطالبات وسط اجراءات احترازية

وينطلق فى العاشرة من صباح اليوم السبت، اليوم السابع لماراثون امتحانات الثانوية العامة، حيث يؤدى طلاب الشعبة العلمية اليوم، امتحان مادة الكيمياء .

وأكدت وزارة التربية والتعليم على حضور الطلاب قبل انطلاق الامتحان بـ 60 دقيقة، ومن يتأخر من الطلاب عن موعد الامتحان سوف يحتسب التأخير من الوقت المخصص للإجابة ويتحمل الطالب مسئوليته.

ورفعت مديريات التربية والتعليم فى المحافظات حالة الطوارئ، لانطلاق ماراثون امتحانات الثانوية العامة، وعقد المحافظون اجتماعًا لمناقشة الاستعدادات للامتحانات، بحضور الأجهزة التنفيذية لتذليل العقبات أمام الطلاب خلال الامتحان، حيث تم التأكد من أن المدارس واللجان جاهزة لاستقبال الطلاب، حيث تم توفير كافة المستلزمات الطبية من مطهرات وكمامات لتأمين الطلاب ضد كورونا، إضافة إلى الأدوات الفنية لمكافحة الغش، منها توفير عصا إلكترونية فى اللجان لتأمين الطلاب قبل دخولهم وتفتيشهم بشكل كامل لمنع دخول أى وسائل إلكترونية تساعد على الغش داخل اللجان.



طالبات الغربية

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه تم تجهيز 770 استراحة استعدادًا لامتحانات الثانوية العامة، موضحة أنه تم الانتهاء من تجهيز الاستراحات للمشاركين فى أعمال امتحانات الثانوية العامة بجميع القطاعات على مستوى الجمهورية، وفرشها وتزويدها بكافة وسائل المعيشة، وتم التنبيه على اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية من تعقيم وتطهير الاستراحات الملاحظين بصفة مستمرة وتوفير المطهرات.



توافد طالبات الثانوية العامة بالغربية

وكشفت وزارة التربية والتعليم، أنه سيتم اختبار التابلت قبل الامتحان للتأكد من سلامتها فنيا وعدم العبثبها ويتم سحب التابلت فى حالة وجود أى تطبيقات أو لوجودها خارج المنظومة المؤمنة، كما يقوم الطالب بتظليل اجابته بالقلم الرصاص فى البابل شيت ثم يؤكد الإجابة بالقلم الجاف أسود أو أزرق مع كتابة الاسم وكود الامتحان ورقم الجلوس بنفس القلم الجاف بخط واضح، وفى حالة تلف ورقة البابل شيت لأى سبب يستطيع الطالب استبداله وقت الامتحان.