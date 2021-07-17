تمثال نحته أستاذ بجامعة بورسعيد يلقى إعجاب الآلاف من رواد فيس بوك

بورسعيد - محمد عزام

أجرى "تليفزيون اليوم السابع"، بثاً مباشراً، اليوم السبت، مع دكتور محمود صالح - مدرس نحت فى كلية التربية النوعية بجامعة بورسعيد، صاحب تمثال لقى آلاف الإعجابات على السوشيال ميديا.

وقال دكتور محمود صالح، إن هذا التمثال ضمن مشاريع التخرج، وتزامن مع ذلك مشروع تجميل العاصمة الإدارية الجديدة، فحرصت الجامعة أن يكون لها دور فى ذلك، وتشارك بعمل فنى يليق باسم محافظة بورسعيد وجامعتها.

وأوضح "صالح"، أنه من أكثر ما أسعده هو تعليقات أهالى بورسعيد والمحافظات الأخرى وتذوق هذا الفن والثناء عليه بشكل كبير، مشيراً إلى أن الفكرة بدأت كمشروع جماعى ومنافسة حقيقية بين الجامعات المصرية.

وأشار إلى أن، الخامات المستخدمة فى هذا التمثال هى الحديد، وتم تشكيله واستخدام عدد من الخامات بالبيئة وإعادة تدويرها حتى تظهر بهذا الشكل الجمالى، موضحا أن مدة العمل فى هذا التمثال شهرين.

وعن شعوره بالمشاركة بهذا العمل لتجميل العاصمة الإدارية الجديدة، أكد أنه فخور جدا بالمشاركة فى تجميل عاصمة مصر الإدارية بالجمهورية الجديدة.