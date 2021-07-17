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تعرف على نصيحة وزير الصحة البريطانى بعد إصابته بكورونا رغم حصوله على اللقاح

السبت، 17 يوليه 2021 03:16 م
تعرف على نصيحة وزير الصحة البريطانى بعد إصابته بكورونا رغم حصوله على اللقاح ساجد جافيد
كتبت رباب فتحى

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أعلن وزير الصحة البريطانى، ساجد جافيد، إصابته بفيروس كورونا، رغم تلقيه جرعتى اللقاح، وفي رسالة فيديو على حسابه على تويتر، قال وزير الصحة إن أعراضه كانت "خفيفة للغاية"، وأنه كان يعزل نفسه في المنزل مع أسرته.

وقالت صحيفة "الإندبندنت" البريطانية إنه أجرى اختبار كورونا السريع، فأثبتت إصابته، وهو الآن ينتظر تأكيدًا من اختبار PCR، المعروف أنه أكثر موثوقية.

وقال جافيد، 51 عامًا: "هذا الصباح أثبتت إصابتي بفيروس كوفيد، أنا في انتظار نتيجة اختبار الـ PCR ، لكن لحسن الحظ تلقيت جرعات اللقاح والأعراض خفيفة."

وأضاف: "من فضلكم تأكدوا من التقدم للحصول على لقاحكم إذا لم تكنوا قد فعلتم ذلك."

قال جافيد إنه خضع للاختبار بعد أن شعر "بالدوار بعض الشيء" ليلة الجمعة.

قال: "أنا الآن أعزل نفسي في المنزل مع عائلتي حتى أحصل على نتيجة اختبار الـ PCR، أنا ممتن لأنني تلقيت جرعتين من اللقاح، وحتى الآن أعراضي خفيفة للغاية."

وحث أي شخص لم يحصل على اللقاحات بعد على "الخروج والحصول عليها بأسرع ما يمكن".

وأضاف: "إذا كنت، مثلي، تشعر ببعض الترنح، أو تعتقد أنه ربما تكون على تواصل بشخص إيجابي، فيرجى أيضًا إجراء اختبار الـ PCR."

وتابع قائلا: "إذا لعب كل شخص دوره، فأنت لا تحمي نفسك وأحبائك فحسب، بل تحمي أيضًا هيئة الخدمات الصحية وتساعد في الحفاظ على أسلوب حياتنا."

 


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ساجد جافيد

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فيروس كورونا

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