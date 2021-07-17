اليوم السابع: المحافظون يكشفون تفاصيل مشروعات حياة كريمة بالريف المصري

تتابع اليوم السابع في عددها المطبوع الصادر غداً الثلاثاء العديد من القضايا والتقارير، أبرزها، تغطية كاملة لامتحان الكيمياء للثانوية العامة، وتفاصيل مشروعات مبادرة حياة كريمة بالمحافظات، فضلاً عن تقارير سياسية واقتصادية ورياضية وفنية متنوعة

واقرأ في اليوم السابع أيضاً امتحان الكيمياء متوسط بشهادة طلاب الثانوية ضبط 35 حالة غش فى امتحان الكيمياء بالثانوية.. ووفاة رئيس لجنة إثر تعرضه لأزمة قلبية امتحان الكيمياء متوسط بشهادة طلاب الثانوية دعم الصناديق والحسابات الخاصة بـ 2 مليار جنيه خلال السنة المالية الحالية تخصيص نصف مليار لصرف مرتبات العاملين فى المواعيد المقررة «الصحة»: ارتفاع نسب الشفاء من كورونا بمستشفيات العزل لـ 78.1 % رئيس اللجنة العلمية لكورونا: التطعيم ضد الفيروس سيكون سنويا



المساجد تستعد لصلاة عيد الأضحى بالمحافظات 3.2 مليون استغاثة تعاملت معها "الشكاوى الحكومية".. 4 أعوام في خدمة الوطن مصر قادرة على التعامل مع سد النهضة دون تفريط.. الدولة تمد يدها إلى إثيوبيا بالتعاون والشراكة

أقوى مراجعات ليلة الامتحان فى الفيزياء المحافظون يكشفون تفاصيل مشروعات حياة كريمة بالريف المصري الأقصر: دعم 34 قرية بإسنا وأرمنت بـ 6 مليارات جنيه.. سةهاج مشروعات بـ 45.6 مليار و4 مناطق صناعية كبرى توفر 27 ألف فرصة عمل.. أسوان تنفيذ 454 مشروعًا بـ 100 قرية.. الإسكندرية 3 مليارات لتنفيذ مشروعات برج العرب اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺗﻨﻔﻰ ﺗﻮﻗﻒ ﺻﺮف ﻛﻤﺎﻣﺎت ﺑﺎﳌﻘﺮرات اﻟﺘﻤﻮﻳﻨﻴﺔ »اﻟﺘﻀﺎﻣﻦ« ﺗﻄﻠﻖ ﻣﺒﺎدرة ﻟﺘﻮﻋﻴﺔ اﳌﺼﻄﺎﻓﲔ ﺑﺄﺿﺮار ﺗﻌﺎﻃﻰ اﳌﺨﺪرات ﻧﻴﻔﲔ اﻟﻘﺒﺎج: اﳌﺒﺎدرة ﺗﺴﺘﻬﺪف ﺗﺼﺤﻴﺢ اﻷﻓﻜﺎر اﻟﺨﺎﻃﺌﺔ ﻋﻦ اﻟﺘﻌﺎﻃﻰ ﻟﺪى اﻟﺸﺒﺎب وﺗﻮﻋﻴﺔ اﻷﺳﺮ ﺑﺂﻟﻴﺎت اﻻﻛﺘﺸﺎف اﳌﺒﻜﺮ وزﻳﺮة اﻟﺘﻌﺎون اﻟﺪوﻟﻰ ﺗﺒﺤﺚ ﻣﻊ اﳌﻤﺜﻞ اﻹﻗﻠﻴﻤﻰ ﻟـ»اﻟﻔﺎو« ﻣﺠﺎﻻت اﻟﺘﻌﺎون اﳌﺸﺘﺮﻛﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎع ﺗﻨﺎول اﻟﺸﺮاﻛﺎت اﳌﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ وﻓﺮص اﻟﺘﻌﺎون ﻓﻰ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﻣﺒﺎدرة ﺣﻴﺎة ﻛﺮﻳﻤة إﺛﻴﻮﺑﻴﺎ.. اﻧﺘﻬﺎﻛﺎت ﻣﻤﺘﺪة وإﻋﻼم ﺗﺤﺖ اﻟﺤﺼﺎر

ﺣﻜﻮﻣﺔ آﺑﻰ أﺣﻤﺪ ﺗﺤﺠﺐ ﻣﻮﻗﻌﺎ ﺑﺴﺒﺐ »أﺧﺒﺎر ﺗﻴﺠﺮاى.. اعتقال 21 صحفيًا في قناتين على ﻳﻮﺗﻴﻮب.. و»اﻟﻌﻔﻮ اﻟﺪوﻟﻴﺔ«: ﻧﻘﺪر ﻋﺪد اﻟﺼﺤﻔﻴﲔ اﳌﻌﺘﻘﻠﲔ ﺑﺎﳌﺌﺎت واﻟﺘﻬﻤﺔ »ﺗﻴﺠﺮاﻧﻰ