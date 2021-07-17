اليابان تسجل أول إصابة بفيروس "كورونا" في القرية الأولمبية

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سجلت اليابان أول حالة إصابة بفيروس "كورونا" المستجد في القرية الأولمبية قبل ستة أيام من انطلاق دورة الألعاب الأوليمبية "طوكيو 2020".



وقال ماسا تاكايا المتحدث الرسمي باسم اللجنة المنظمة بالعاصمة طوكيو - في مؤتمر صحفي، وفق ما نقلته صحيفة /جابان تايمز/ اليابانية - "إن هذه هي أول حالة في القرية الأولمبية يتم اكتشافها أثناء اختبارات الفحص".



كما أكد توشيرو موتو الرئيس التنفيذي لأولمبياد طوكيو 2020، أن الشخص المصاب هو زائر من الخارج يشارك في تنظيم الألعاب، ولكنه لم يكشف عن جنسيته احتراما للخصوصية.



وتُقام دورة الألعاب الأوليمبية بطوكيو، والتي تم تأجيلها لمدة عام بسبب الوباء العالمي، بدون جمهور وتحت قواعد حجر صحي مشددة.