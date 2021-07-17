اليوم السابع
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اللجان تستقبل طلاب الشعبة العلمية وسط إجراءات احترازية استعدادا لامتحان الكيمياء

السبت، 17 يوليه 2021 09:04 ص
اللجان تستقبل طلاب الشعبة العلمية وسط إجراءات احترازية استعدادا لامتحان الكيمياء لجان الثانوية تستقبل طلاب الشعبة العلمية وسط إجراءات احترازية
كتب محمود طه حسين

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استقبلت لجان امتحانات الثانوية العامة،  طلاب الشعبة العلمية بالثانوية العامة، لأداء امتحان مادة الكيمياء، حيث يؤدى الطلاب الامتحان فى العاشرة صباحاً ولمدة 3 ساعات.
 
وحرصت المدارس على تطبيق الإجراءات الاحترازية على الطلاب حيث تم تنظيم دخول الطلاب من خلال طابور بين كل طالب وزميله مسافة تباعدية، كما قامت المدارس بقياس حرارة الطلاب، كما تم تمرير العصا الإلكترونية على الطلاب لمنع دخول أى طالب بأجهزة أو وسائل غش، كما سمحت اللجان بدخول الطلاب بأجهزة التابلت والكتاب المدرسى.
 
وتعقد امتحانات الثانوية العامة 2021، كأول ثانوية بنظام البابل شيت، ويؤدى قرابة 649 ألف طالب وطالبة فى الشعبتين العلمية والأدبية الامتحانات، كما يشارك قرابة 133 الف عضو فى الامتحانات ما بين ملاحظ ومراقب ومقدر درجات، وبدأت الامتحانات السبت 10 يوليو وتستمر حتى 2 أغسطس المقبل وتعلن النتيجة بعد أخر امتحان بعشرة أيام على أقصى تقدير.
 
ووجه الدكتور طارق شوقى. وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، رسالة لطلاب الثانوية العامة، قائلا: إلى أبناء مصر من طلبة الثانوية العامة دفعة 2020-2021: أكملت الدولة المصرية استعداداتها لأداء الامتحانات في أفضل الظروف مع اتمام الإجراءات الاحترازية وتوفير كل السبل لضمان تأدية امتحانات عادلة ونتمنى لكل منكم تحقيق أحلامه والنجاح الباهر .
 
 

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